49歲男星金城武外型帥氣，平時生活低調深居簡出，可說是最神秘的大明星，女星陳怡真近期上節目卻自曝「第一次」就是獻給金城武，原來是指早在多年前兩人曾合作《草地狀元》演情侶，都是對方的處女作，被問當時是否有跟金城武來電？陳怡真笑說那時為了拍第一部戲，每天都緊張到不行，哪有時間想這些，更何況對方當時有女友，主持人何篤霖下秒則說出了金城武當時女友身分。

陳怡真最近上《命運好好玩》宣傳與陳亞蘭合作的《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版，她過去演出《長男的媳婦》飾演挑撥長媳陳美鳳和婆婆之間的壞二媳，被封「本土劇惡媳代表」，談到當年演壞女人的經歷，她坦言當時真的有觀眾入戲太深，寫信來咒罵她「把妳的剁肉給狗吃，狗都不要」，還有人寫信詛咒她早點死，讓她相當無奈。

第一次獻給金城武！女星曝光內幕超青澀！

出道多年的陳怡真原本以為自己已經經歷過不少風浪，但當時爆紅、批評聲也多，令她相當受傷，而她的第一部作品就是林福地執導的《草地狀元》，還被安排跟大帥哥金城武演情侶，被問當年是否有假戲真做？她表示當時每天忙背台詞根本沒空培養感情，「而且那時候他（金城武）也有女朋友，所以其實沒什麼感覺」。

林葉亭過去曾和金城武交往。（圖／中時資料照片）

陳怡真此話一出，被眾人逼問是不是在爆料，何篤霖則出面解圍，說：「就是林葉亭，他（金城武）有傳出來的女朋友也就一個」，陳怡真急忙補充：「不是我說的喔」，並表示當時她媽媽也陪她拍戲，嚴格禁止她交男友，所以完全沒機會。而林葉亭過去傳出和金城武交往時，因自卑覺得工作成就不如對方，才讓這段感情畫下句點，之後她與歌手高人傑結婚，生下2子，更陸續發揮長才出了不少教人美容、穿搭的書籍，54歲的她被封為「NO.1凍齡美魔女」。