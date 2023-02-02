取自總統府錄影畫面

蔡英文總統今天表示，面對威權主義擴張，臺灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。我們有決心和能力保衛家園，也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。她期待，臺灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等各領域，建立更緊密的合作關係，讓臺美雙方、區域及全球都能夠有更進步的發展。

蔡英文總統今天上午接見由前美國印太司令戴維森率領的美國智庫「國家亞洲研究局」(NBR)訪問團表示，這是NBR在疫情後，首次恢復訪臺，戴維森上將在印太司令任內就非常關注臺海安全情勢，卸任後也致力呼籲美國關注臺海議題，她感謝戴維森對臺海安全的貢獻。

NBR長期關注印太安全議題，訪團成員也都具有相關研究背景，她相信透過來訪，臺灣和美國在印太安全議題上，能夠有更多的意見交流。

蔡英文認為，面對威權主義擴張，臺灣必須提升自我防衛能力，才能確保國家安全，並且守護民主自由的價值。因此，我們以強化全民國防為戰略目標，已經提出兵力結構調整方案。從明年開始，我們將恢復一年期的義務役，也將強化訓練內容和量能。

她強調，我們有決心、有信心，更有能力保衛家園。我們也非常願意跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作。臺灣和美國除了加強軍事交流，也不斷提升經貿合作。

上個月「臺美21世紀貿易倡議」剛舉行新一回合的會議。蔡英文指出，就整體方向來說，臺美之間的貿易將有更多簡便通關和驗證等程序，並且會建立多項雙邊機制平台，讓雙方能夠更有效率解決各項貿易和投資問題。

她期待，臺灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等各領域，建立更緊密的合作關係，讓臺美雙方、區域及全球都能夠有更進步的發展。並表示，臺灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量。「新的一年，我們會持續凝聚更多力量，為區域的繁榮發展做出貢獻」。

戴維森致詞時首先感謝NBR同仁規劃此次行程，讓他首度到訪臺灣。此行出發前，他就告訴同仁，這次參訪是希望能聆聽並且學習，「目前這兩件事都有成功做到」，他與美國政府、臺灣政府及臺北的智庫都有非常豐富的討論。

戴維森指出，過去幾天的討論聚焦於臺灣蓬勃發展的民主及公民社會，以及中國對臺灣所採取的一系列行動，臺美之間有許多可以持續加深及強化的關係。

此行他觀察到臺北有非常豐富的活力，也有許多正在進行的建設及強健的產業，及臺灣軍隊強韌的精神。臺灣人民也非常友善。他希望更了解臺灣的民主及發展，並且聆聽蔡總統對於安全情勢及臺美關係的見解。