鍾東錦肯定農友栽培多樣化農產品。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮農會2日舉行農民節表彰大會，表揚優秀農友及農業推廣有功人員70多人，縣長鍾東錦到場頒獎致賀，感謝鎮農會配合縣府推動各項農業政策，尤其經營彩虹玉米並開發各種特色料理，另輔導農友參與蜂蜜、文旦評鑑及推廣食農教育，也都有顯著成果。

通霄鎮各界慶祝農民節表彰大會今天上午在農會舉行，理事長徐永森率同常務監事李隆樹、總幹事許道坤及幹部出席，立委陳超明、縣長鍾東錦、縣府農業處長陳樹義及縣議員、代表會主席、代表、里長多人，也到場向農友致賀。

鍾東錦與來賓一起頒獎表揚神農獎得主胡錫明、優秀志工何知紋及劉蕙霞，還有龍眼蜂蜜及稻米達人，以及協助推動農業、家政、青農各項業務有功人員，計有70多人受獎。

縣長鍾東錦首先向接受表彰的農民和志工致賀，肯定農友過去1年的努力耕耘，讓消費者可以吃到各種新鮮蔬果和農特產品；農會與農友長期配合縣府推動農業政策，辦理龍眼蜂蜜及文旦評鑑，用心輔導家政班和志工隊，同時配合學校推廣食農教育等，下一代認識在地農產、吃到健康食物。未來，縣府農業處將結合農改場、農糧署相關單位，繼續輔導農友栽培出更優質的農特產品。

鍾東錦看著會場展示琳琅滿目的農特產品說，在農會與農民共同努力，通霄地區擁有相當多樣化的農特產品，彩虹玉米已打響知名度，更結合餐飲業者研發出特色料理，他過去也曾選購通霄稻米作為伴手禮，很多農特產品都大受消費者青睞。

然而農特產品多樣化固然能讓消費者有多重選擇，但選定幾樣主打的農特產品，有規模地推動共同行銷，諸如三灣的高接梨、頭份的東方美人茶和黑豆，都是成效很好的案例，如此一來，擴大市場並強化行銷規模與力道，農友相對可以增加可觀的收益。

縣長鍾東錦會中簽署響應推行健康生活運動，鼓勵鄉親定期檢視自己健康狀態；他另感謝立委陳超明協助爭取西濱高架改善工程，有助提升行車安全，他並再次強調，縣府對於死亡車禍與校園暴力及霸凌事件零容忍的立場，已責成工務及學校相關單位，務必全力以赴加以防範。