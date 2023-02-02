晉弘及來頡昨天為開放信用交易的首日，搭上台股新春開盤多頭氣勢如虹的熱潮，股價雙雙拉上漲停，今天兩檔個股再度衝上漲停。近日外資已開始逢低布局持股，晉弘近5個交易日獲外資買超95張、來頡也在近3個交易日獲外資買超69張。
晉弘、來頡開放信用交易 連兩日飆二根漲停
晉弘（6796）及來頡（6799）二檔上市股，自2月1日起取得得為融資融券交易資格，連2日股價狂飆，雙雙連拉二根漲停，展開慶祝行情。
晉弘（6796）及來頡（6799）二檔上市股，自2月1日起取得得為融資融券交易資格，連2日股價狂飆，雙雙連拉二根漲停，展開慶祝行情。
晉弘及來頡昨天為開放信用交易的首日，搭上台股新春開盤多頭氣勢如虹的熱潮，股價雙雙拉上漲停，今天兩檔個股再度衝上漲停。近日外資已開始逢低布局持股，晉弘近5個交易日獲外資買超95張、來頡也在近3個交易日獲外資買超69張。
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