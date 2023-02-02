晉弘及來頡昨天為開放信用交易的首日，搭上台股新春開盤多頭氣勢如虹的熱潮，股價雙雙拉上漲停，今天兩檔個股再度衝上漲停。近日外資已開始逢低布局持股，晉弘近5個交易日獲外資買超95張、來頡也在近3個交易日獲外資買超69張。

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