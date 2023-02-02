網紅Joeman（九妹），YouTube頻道以開箱3C、平價與奢華對決和豪宅為主，吸引246萬粉絲訂閱，近來帶著實況主女友「Niya妮婭」飛往東京度假的他，不忘開箱這趟旅程入住的飯店，只見他貼出從房內眺望市區美景的照片，立刻引起大批網友熱議。

Joeman帶著實況主女友「Niya妮婭」飛往東京度假，昨(1日)曬出入住位於表參道附近的飯店，只見房內及浴室皆有大片落地窗，白天便能將市區美景一覽無遺，不難想像夜幕低垂後的夜景有多美不勝收，對此，他表示：「這幾天住在表參道附近的Aoyama Grand Hotel，飯店超大面積的落地窗跟高樓景觀，搭配這幾天東京的好天氣，無論白天和晚上都很美，好不想開工喔」。

根據訂房網站標示，該飯店處於東京黃金地段，平日房價動輒破萬，假日更是飆漲到2.6萬元，網友見狀紛紛留言：「一整個蜜月氣氛跟行程」、「看到浴缸就想到快樂的事」、「第二張照片就讓人羨慕到流出兩行血淚」、「外國的市容真好，真令人羨慕」、「真像是日本首富」。

Joeman先前開箱位於摩天大樓內的百坪辦公室，現代風元素及精心設計的巧思，讓他花費半年時間斥資1200萬裝潢，只見寬敞空間附設員工休息區，並備有電玩或桌遊讓員工能在緊繃工作環境下能夠放鬆身心，而自己所屬辦公室，是附有超大辦公桌、沙發及茶几的獨立空間，讓網友看得稱羨不已。