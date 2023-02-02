位在墾丁、地段極好的2家統一超商，後壁湖及白沙灣門市，遭檢舉違法營業。墾丁國家公園管理處證實，這2家超商屬於合法農舍，因違反《建築法》規定，涉及違法營業，已開罰6萬元並限期改善，若未達要求，將斷水斷電！

後壁湖、白沙灣門市都位在屏東縣恆春鎮，相距僅2公里，其中後壁湖門市在台26線屏鵝公路上，地理位置極佳，加上停車方便，每逢暑假旺季或周末假日，遊客熙熙攘攘，業績超好。

墾管處表示，遭檢舉的2家超商是合法農舍，卻違法營業使用，違反《建築法》第七十三條第二項規定（未經核准變更使用），可依同法第九十一條規定，處6萬以上、30萬以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期若未改善或補辦手續而繼續使用，得連續處罰，並限期停止使用，必要時停止供水供電。

墾管處去年12月5日首度現勘，發現超商違規事實明確，立即發函要求限期改善，結果今年1月13日複查時仍未改善，2月1日依法開出首張處分書。屏東縣政府現勘後也確認不符農用，發函要求農舍所有人限期改善，未改善者將取消其農民資格認定。