陳建仁首主持院會！六都市長全員到齊 盧秀燕讚閣揆：比預期有耐心 @ChinaTimes ​

新任閣揆陳建仁就任，行政院會也恢復邀請六都首長參加，眾人提出財政畫分、國土計畫、交通建設與經濟發展問題，4名藍營縣市首長大讚陳內閣展現比預期中還高的誠意，期許未來能持續辦理，高雄市長陳其邁透露，陳建仁強調市政不分藍綠、建設不分黨派，未來形成制度性溝通管道後，對推動國家建設、地方產業將有助益。

睽違多年，六都首長又在行政院會相聚，國民黨執政縣市包括蔣萬安、盧秀燕、侯友宜、張善政，民進黨籍高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲皆親自出席，自9點30分參與會議至10時30分，隨後陳建仁率副院長鄭文燦、發言人陳宗彥進行會後會，茶敘時間達1小時。

「是新的開始也是好的開始，希望以後可以持續下去。」盧秀燕指出，陳建仁表現比預期更有誠意、耐心，很仔細聽取六都意見，未來她會在定期院會上把握機會表達意見，她也代表台中市政府邀請陳建仁參與棒球經典賽盛會，讓台中被看見。

侯友宜說，3年未參加行政院會，大家都把握此機會和行政院溝通，而六都狀況不一樣，需求也不一樣，他提及國土計畫法一級產業跟環境保護如何共存，也說自己跟鄭文燦認識很久，對方理解地方需求，擔任窗口能發揮溝通協調能力。

蔣萬安表示，他也提出北北基桃交通月票，期待中央兌現承諾，盡快整合相關交通運具，並且在財源上給予足夠支持，很高興得到其他市長的認同，院長、各部會也積極回應，未來中央地方通力合作照顧市民權益，朝共融共好目標前進。

黃偉哲透露，陳建仁裁示未來行政院會後若地方首長有個別或是全國性的問題，可由院長或副院長邀集相關單位來做一個有效的溝通，這點是這三年多來因為疫情做不到的事，是個好的開始。

曾任副閣揆的陳其邁則自虧，他在院會的位置從前面坐到最後面；然而，當前台灣面臨嚴峻挑戰，若沒辦法及時解決民眾困難，減輕弱勢家庭負擔，對走出疫情會是很大的困難，陳院長也強調，市政不分藍綠，建設不分黨派，未來院會會是很好交換意見的平台，形成制度性的溝通管道，對推動國家建設、地方產業將有助益。

張善政笑說，他6年半沒回行政院，今天頗有回娘家的感覺，感受相當親切，他也發現六都所提的問題並不單一，幾乎每位市長都有迴響，陳建仁、鄭文燦也將其當成優先議題來處理，「讓我們會對將來互動方式有所期待」，陳建仁也說一施政不分藍綠，絕對會讓大家有超乎期待的良性互動，讓全國民眾刮目相看。