歐洲足壇的冬季轉會窗在當地時間2月1日凌晨正式終結，英超球隊豪花5.5億英鎊（約208億新台幣），打破歷年來的冬季轉會窗紀錄，其中以切爾西斥資接近3億英鎊引進8名球員最為驚人，包括最後一天「壓哨」簽下葡超本菲卡隊的阿根廷國腳恩佐.費南德斯（Enzo Fernández），切爾西出價1.2億歐元（約1.05億英鎊）成功網羅這名去年世界盃的最佳青年球員，此價碼更改寫曼城在2021年以1億英鎊從阿斯頓維拉收購格拉利許（Jack Grealish）的英超轉會費最高紀錄。

切爾西的前俄羅斯老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）去年被迫出售球隊，而新老闆波利（Todd Boehly）豪氣更勝阿布，而且聰明地運用財技，與8名年輕新兵簽下長約，藉此攤分球員的轉會費用，例如轉會費7,000萬+附加條款3,000萬歐元的穆德里克（Mykhaylo Mudryk），簽約8年半，3,000萬附加條款要達成某些條件才要支付，7,000萬分8年半等於每年轉會支出僅約823萬歐元。

原先和切爾西爭奪穆德里克失利的兵工廠，最終只花了6,000萬歐元，從布萊頓收購邊鋒特羅薩德（Leandro Trossard）、義甲斯佩齊亞的波蘭後衛基維奧爾（Jakub Kiwior），以及死線日從切爾西引進義大利國腳若日尼奧（Jorginho），特羅薩德在對曼聯的聯賽和曼城的足總盃兩場比賽上陣，已經證明具有先發的實力，若日尼奧雖然近兩年表現有些下滑，但他曾經贏得歐冠、歐霸和歐洲國家盃等冠軍的大賽經驗，是槍手陣容所欠缺，他的加盟被期望能穩住槍手奪冠之路。

英超本周末重啟，進行第22輪賽事，切爾西在主場打頭陣迎戰鄰居富勒姆(2/4 04:00)，目前的英超排名富勒姆高居第7，比排名第10的切爾西多2分但多賽一場。富勒姆最近吞下2連敗，為保住積分榜前半的排名，在冬季轉會窗也沒有閒著，除了從義甲杜里諾收購塞爾維亞中場國腳盧基奇（Sasa Lukic）外，也從兵工廠租借葡萄牙右後衛塞德里克.蘇亞雷斯（Cédric Soares）。切爾西整體實力理應高於富勒姆，但人員爆炸加上新兵太多，能否短時間內整合出勝利陣容不無疑問，兩隊首循環交鋒，富勒姆在主場以2：1擊敗藍軍，前切爾西球星威廉（Willian）倒戈首開紀錄，富勒姆並非沒有機會在客場給藍軍帶來麻煩。推薦讓分，富勒姆（+1）勝。

榜首的兵工廠緊接著在周末登場，作客古德森公園對壘為保級奮鬥的「太妃糖」艾佛頓(2/4 20:30)，艾佛頓目前以15分和南安普敦並列榜末，僅以較佳的得失球差領先對手。艾佛頓近8場聯賽2和6敗未嘗勝績，但在冬季轉會窗竟無人來投，原先談妥轉會的荷蘭翼鋒丹祖馬（Arnaut Danjuma）在簽約前反悔，改加盟托特納姆熱刺，而陣中的年青好手戈登（Anthony Gordon）則以罷訓逼球隊將他出售，最終成功轉會紐卡索聯。艾佛頓上月底解僱了總教練蘭帕德（Frank Lampard），由曾執教班來長達10年的戴奇（Sean Dyche）接手，雖然他曾經兩次帶領班來升上英超，也有豐富的保級經驗，但一上任就要面對榜首的兵工廠，想在主場贏下這重要一仗絕不容易，不過兵工廠前3季作客對艾佛頓都輸球，也不宜過份追高，推薦2.5球大分。

最後來看看本輪壓軸的大戰，熱刺主場迎戰曼城(2/6 00:30)，上賽季曼城以93分衛冕英超冠軍，全季只輸3場比賽，熱刺就是唯一在主客場雙殺曼城的隊伍。不過熱刺本季狀況起伏，孫興慜的進球效率遠不如上季，僅靠著肯恩（Harry Kane）獨撐大局，上月中兩隊剛進行首循環交鋒，作客的熱刺上半場2：0領先，眼看著有機會3連勝曼城，不料下半場曼城絕地大反撲連進4球反勝熱刺，繼續緊咬榜首的兵工廠，目前以45分排名第2，落後槍手5分但多賽一場。

曼城在去年夏天引進了最需要的中鋒哈蘭德（Erling Haaland），挪威人也不負期望，英超出賽19場攻入驚人的25球，因此曼城在冬季轉會窗並無太多動作，只從阿根廷薩斯菲爾德隊引進了年輕的防守中場佩羅內（Máximo Perrone）。熱刺除了截劫丹祖馬外，也從里斯本運動收購西班牙右後衛波洛（Pedro Porro）作重點補強。曼城最近3連勝，包括足總盃1：0淘汰兵工廠；熱刺中止2連敗後2連勝，孫興慜在足總盃梅開二度狀態不錯。熱刺近3個賽季在主場都擊敗曼城，可說是英超裡踢曼城最有心得的隊伍，雖然要守住哈蘭德很困難，但熱刺的高效反擊也往往能抓住曼城的弱點，估計也會是一場高比分的比賽，推薦2.5球大分、讓分熱刺(+1)勝。