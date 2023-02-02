八仙山國家森林遊樂區櫻花粉嫩綻放中。(八仙山國家森林遊樂區提供)

傳統24節氣立春及元宵節到來！春天正是造訪八仙山國家森林遊樂區的最佳時令！東勢林管處指出，目前園區內山櫻花已綻放8成，白色李花也同步盛開中，在層層繽紛花色堆疊下，交織成夢幻的美景，花叢與鳥的相伴也為賞花增添不少情趣，假期不妨到八仙山享受一場花與鳥的森林饗宴。

一場花與鳥的浪漫邂逅 八仙山櫻花正熱映中

八仙山國家森林遊樂區位於谷關地區，為中部賞櫻與賞鳥的秘密基地，漫步於園區中，隨處可見到夢幻的粉紅花朵，更可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等，山鳥成群結隊於樹林間流連穿梭的畫面，此起彼落的鳥鳴聲，彷彿在演奏著交響樂，身心深深被療癒了。

東勢林區管理處特別推薦賞櫻秘境─小櫻花林，民眾可以在櫻花樹下野餐，盡情的深呼吸，感受森林溫暖的陽光及視覺與聽覺的雙重享受。為了讓民眾帶走八仙山獨特的味道，東勢處與元泰竹藝社聯名設計「八仙山森林香氛乳液蠟燭」，其中一款乳液蠟燭「嶼香」，巧妙地呈現了八仙山森林中花香的味道，結合蠟燭與乳液的多用途，更是送禮自用兩相宜。

東勢林管處指出，2月4日至2月28日，憑當日入園發票，每人可依入園門票費用，折抵一件香氛乳液蠟燭費用，最高可折抵150元(一張發票僅供折抵一件)，歡迎民眾到遊客服務中心選購，收藏您在八仙山的味道記憶。

東勢林管處強調，為維護環境清潔及防範森林火災，全區請勿餵食野生動物、野炊、烤肉及吸菸。八仙山森林遊樂區設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐點請洽台中商旅八仙山莊：04-25950266。園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心：04-25951214。