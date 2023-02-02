光洋科以貴金屬材料交易及工繳（加工）為二大主要業務，前者營收貢獻達近8成、為主要營收來源，惟易受全球貴金屬行情波動影響。後者營收貢獻約2成、但毛利率較高，為主要獲利貢獻來源。
受貴金屬價格行情波動及半導體產業庫存調節影響，光洋科2022年第四季自結合併營收51.15億元，季減15.15％、年減36.56％，為近3年半低點。全年合併營收257.41億元、年減17.9％，為近3年低點。
光洋科工繳業務主要客戶為硬碟、半導體、面板產業，去年前11月營收占比分為43.3％、27.4％、10.4％。由於客戶庫存調節對靶材需求降低，法人預估去年第四季工繳業務營收約季減5％。
展望後市，雖然半導體產業庫存修正持續，光洋科工繳業務上半年營運動能平淡，不過在金價後市持續看升、貴金屬市場價格好轉下，法人預期光洋科營收表現有望回升，並看好半導體工繳業務持續成長。
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