美債殖利率及美元走勢反轉，帶動金價自去年第四季起一路走升，至1月底大漲18.9％。靶材大廠光洋科(1785)貴金屬材料業務對營收貢獻達近8成，表現可望同步受惠，激勵股價今（2）日放量飆升8.12％至38.6元，創去年9月中以來逾5月高價。