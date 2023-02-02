特斯拉是全球最大電動車品牌，但近日卻有車主抱怨，才剛牽新車一周，竟發生開到一半方向盤掉下來的罕見狀況，且當下車子就卡在內側車道，幸好後方並沒有來車，否則相當危險，特斯拉的品管問題也成為討論焦點，此外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近期更被分析師點名是特斯拉的累贅，內外風波不斷。

Business insider報導，特斯拉車主在推特上標註馬斯克的帳號，並附上方向盤脫落導致車子卡在路中間的照片及影片，且該車主表示，特斯拉起初要求自付修車費，等到他抗議後才改免費維修，一連串的處理態度讓他對特斯拉失去信心，此事在網路上引起熱烈討論，特斯拉也面臨不少質疑。

屋漏偏逢連夜雨，特斯拉內部品管出狀況，馬斯克也被投資銀行Jeffries分析師Philippe Houchois警告是特斯拉的累贅，「我們過去曾多次發表研究報告指稱，特斯拉的敵人就在內部，馬斯克擁有難以想像的影響力，但在某種狀況下，他也是帶來不必要風險的人。」

Philippe Houchois補充說道，「馬斯克的問題是做為一個人，他做了很多事情，但或許是做了太多事情了，他必須有自我糾正的能力，因為他是要做決定的人。」

對於馬斯克來說，近期的好消息無非是特斯拉股價大漲，從1月開始強彈將近6成，周三受到聯準會僅升息1碼，鮑爾暗示軟著陸仍有望等言論刺激下，單日上漲超過4%，股價也重新站上180美元，收在181.41美元。