民眾共同在天燈上寫下滿滿的心願祈福，祈求新的一年平安順遂。(于家麒攝)

很多鄉親全家出動，希望能藉天燈傳達上天，逐一實現心中所願。(于家麒攝)

主辦單位安排了表演節目暖場，Candy金門小女孩等團體接連上台帶來精彩演出。(于家麒攝)

金湖鎮長陳文顧(中)頒發感謝狀給金防部戰鼓隊，由政戰主任張榮順(右2)代表接受。(于家麒攝)

與會貴賓一起點燃主燈，祝福所有心願都能心想事成、鴻兔大展。(于家麒攝)

一盞盞天燈冉冉升空，將滿心的祈願寄語上天。(于家麒攝)

活動最後伍德宮廟方也施放了繽紛璀璨的煙火，相約明年再見。(于家麒攝)

為發揚傳統文化，金門縣金湖鎮公所昨(1)日晚間於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「2023點亮金湖祈福天燈活動」，為元宵節系列活動拉開序幕，現場施放130盞天燈化身繁星點點，將金湖的夜空點綴得亮麗繽紛，民眾的願望也跟著天燈冉冉升起，上達天聽，祈求新的一年平安順遂。

昨晚的「2023點亮金湖祈福天燈活動」現場擠滿了人潮，有的鄉親全家出動、有些民眾呼朋引伴，相繼在天燈上寫下滿滿的心願祈福，有人希望世界和平，有人祈求平安健康，學生許願金榜題名，最多人想要發大財等各種願望，希望能藉天燈傳達上天，逐一實現心中所願。

主辦單位還安排了表演節目暖場，包括金防部戰鼓隊、禪韻舞團及Candy金門小女孩等團體接連上台帶來精彩演出。副縣長李文良、金防部政戰主任張榮順少將、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖及多位代表、金湖鎮各里里長、消防局代理副局長林俊等貴賓均到場共襄盛舉，眾人共同點燃天燈施放，許願祈福。

副縣長李文良表示，天燈除了祈福的意義，象徵著大家祈福納喜，也象徵在地文化的珍貴和傳承成果，更造就天燈新的生命力，大家一起點亮希望，與天燈來場幸福的約會，也共同迎接兔年到來，他也代表縣長陳福海祝福大家，所有心願都能心想事成、鴻兔大展。

金湖鎮長陳文顧則感謝伍德宮蘇府王爺的庇佑，讓天氣非常清朗祥和，極為適合施放天燈，同時感謝所有贊助單位及軍警消、民航局等相關單位人力之協助，讓活動得以順利進行。陳文顧說，每一盞天燈都滿載祈福與希望，更是象徵闔家平安意義，藉由浪漫祈福的天燈形象及壯觀的齊飛畫面，傳遞大家祈福的心願，共同為世界祈福。

金湖鎮代會主席蔡乃靖說，鎮公所近年來辦理的施放天燈活動別具意義，能讓在地民眾了解與認識放天燈的由來；此外，也感謝消防局、伍德宮的配合，與所有工作人員的努力，大家協力運作，讓活動順利進行。

昨晚現場共計施放130盞天燈，一盞盞天燈冉冉升空，將滿心的祈願寄語上天，亦將金湖的夜空點綴得相當浪漫；活動最後伍德宮廟方也施放了繽紛璀璨的煙火，相約明年再見，為活動畫下圓滿的句點。