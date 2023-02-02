游書庭飽覽新加坡各地景點。（艾迪昇傳播提供）

游書庭過年赴新加坡出遊，人生首次到新加坡，處處是驚奇，讓他大開眼界，還第一次被國外粉絲認出，更讓他驚喜連連。他在新加坡一家上海菜餐廳用餐，正當享受現場LIVE樂團演奏，沉醉在國台語老歌的氛圍中，突然鄰桌有位美魔女大姊，輕聲問他：「你是不是台灣的演員，有在網路教運動的游書庭？」游書庭還在驚訝中，美魔女大姊就起鬨起來，邀他上台表演。

游書庭見起鬨的人越來越多，豁出去上台，和樂團討論後，選唱2首從小聽媽媽唱的台語歌〈愛拚才會贏〉、〈舞女〉。臨上台前，工作人員悄聲跟他透露，餐廳老闆也在台下，游書庭苦笑：「人生第一次上台唱歌，還是台語歌，本來就有點緊張，知道老闆在台下，壓力更大。」

他後來瞬間轉念，過年圖個歡樂氣氛，自娛也娛人，放鬆心情開唱，台下觀眾感染他的歡樂，跟著他打拍子，不時還傳出幾聲歡呼，游書庭大為感動：「大家人都好好，還有人拿起手機手電筒，當作看演唱會。」

他首次到新加坡，想去的地方太多，因此挑戰6小時打卡6個景點，跑了印度區、阿拉伯區，甚至媽祖廟等等，在異國風情的催化下，忍不住買了不少台灣少見的紀念品，像是阿拉伯手鐲、木頭馬克杯和印染的民族風褲子，也不忘幫家中寵物鸚鵡添購專屬碗，他大讚新加坡人文薈萃，可以遇到全世界的人，著實大開眼界。

行程中，他有機會就和當地人聊天，得知了不少讓他印象深刻的冷知識，像是當地雖然交通繁忙，但未見違規事件，詢問計程車司機才知道，新加坡交通規範嚴格，只要闖紅燈罰款從1萬元台幣起跳。計程車司機還分享，新加坡滿地都是有錢人，光是百萬富翁就超過30萬人。

另外，他在飯店遇到一名模樣樸實的中年男子，後來才知道該男子一天在飯店的消費，竟然等於飯店1天的營業額，當地高密度有錢人的情況讓他嘖嘖稱奇。