阿聯酋航空1日宣布，完成在中東及北非地區首架以100％永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）為動力的示範航班，希望以此擴展SAF供應鏈，讓更多產業在未來以合理價格取得SAF。

阿聯酋航空營運長Adel Al Redha表示，這次飛行是阿聯酋航空面對減少碳足跡這項巨大挑戰邁出的一大步，是首家營運配備GE引擎且採用100％SAF波音777的客運航空公司。希望以此具紀念意義的示範航班，擴展SAF的供應鏈，增進SAF的可取得性、使用率、合理價格。

今年為阿拉伯聯合大公國的「永續年」，將尋求應對能源、氣候變遷及其他永續挑戰的創新解決方案，這架以100％SAF作為動力的示範航班，別具意義，落實以100％永續航空燃料飛行的想望。

該示範航班配置GE90引擎，其中一具引擎採用100％SAF，另一具則使用傳統航空燃油，此次飛行將有助改善以永續航空燃料進行示範航班的規劃，並提供未來100％SAF航班認證標準的參考。目前，所有飛機皆能使用永續航空燃料，但須與傳統航空燃油混合，最大混合限制為50％。

阿聯酋航空與奇異航太、波音、漢威聯合、納斯特及維仁特合作，經過多次的化學及物理燃料特性測量及實驗，研發出與傳統航空燃油特性相近的調和比例。此次提煉的18噸SAF由Neste的HEFA-SPK燃料（hydro processed esters and fatty acids and synthetic paraffinic kerosene）及Virent提供的加氫脫氧芳香煤油（hydro deoxygenated synthetic aromatic kerosene, HDO-SAK）製成。

納斯特永續航空工業歐洲、中東及非洲地區副總裁Jonathan Wood表示，期待提升對杜拜的SAF供應量，納斯特與合作夥伴將加速SAF的可取得性及使用率，並於今年底前將SAF年產能提高至150萬噸。

這次試飛證實了特殊混合的SAF作為安全燃料來源的相容性，驅使更多企業投入SAF研究，突破目前50％的混和限制，讓100％混製SAF標準化並獲准作為航空燃油的替代品。

阿聯酋航空於2017年首次在芝加哥奧黑爾國際機場，執飛混合SAF與航空燃油為動力的波音777飛機；接著在2020年接收首架完全由SAF提供動力的A380飛機，並為同年自斯德哥爾摩出發的航班運送32噸永續航空燃料。