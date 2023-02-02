包括富邦NASDAQ正2、富邦元宇宙、統一FANG+、元大全球AI等4檔ETF，今天漲幅都在5％～6％以上，也是在證交所交易的ETF中，漲幅居前四高的標的，整體海外ETF近日交投熱絡，反應近來國際股市反彈熱潮。

統一FANG+ ETF基金經理人袁永騰表示，通膨持續降溫，但就業及消費者信心保持強勁，使美國經濟軟著陸機率提高，帶動市場信心。風險偏好轉向，催生美股熱絡行情。先前重挫的成長股成為資金回補重點，FANG+指數作為科技巨頭代表，多檔成分股皆繳出亮眼成績，推升指數向上。

展望未來，袁永騰表示，美國通膨高點已過，但仍位於高檔，使企業利潤率持續下修，美股走勢震盪難免。經過近期反彈後，FANG+指數估值達到相對中性水位。雖然財報短期成長動能因總體環境影響而趨緩，但涵蓋的產業如電動車、AI、雲端服務等，長期成長趨勢依舊看好。投資策略以分批布局為佳，逐步累積長線資本，參與科技巨頭成長趨勢。

除了上述4檔海外ETF大漲逾5％之外，大華元宇宙科技50、台新全球AI、國泰費城半導體、國泰智能電動車、兆豐洲際半體、富邦未來車等，今天股價齊步大漲3％以上。