推薦賽事 : 2/5 (日) 23:30利貝雷茨白老虎@斯柯達比爾森

利貝雷茨與比爾森這兩支捷克聯賽的傳統勁旅，本季前3次交戰都無法在正規賽結束時分出勝負，近10場對戰也出現高達6次和局，雙方將於週末進行本季第4次交手，比爾森本季飽受傷兵困擾，作客的利貝雷茨則是兵強馬壯前來挑戰，坐鎮主場的比爾森要全身而退有一定難度。

利貝雷茨本季進攻效率大躍進，團隊場均進球從上季的2.60球進步至本季的2.90球，進攻效率提升歸功於納伊曼(Adam Najman)與弗林(Oscar Flynn)兩名新秀的同時爆發。納伊曼自青年隊就待在利貝雷茨系統，本季是職業生涯第一個完整賽季就打出亮眼成績，出賽43場攻進32分，是利貝雷茨陣中得分王。而本季才加盟的弗林先前在博萊斯拉夫因位置重疊不受重用，來到利貝雷茨後與納伊曼共組第二陣容的雙箭頭，本季得分也突破30大關，是利貝雷茨前場的另一把利刃。

比爾森本季面臨嚴峻的傷兵潮，前場主力布利日(Michal Bulir)及布隆斯特蘭德(Ludwig Blomstrand)因傷分別只打了20場及26場，造成比爾森前場戰力深度嚴重不足。此外，過去幾季屢屢在季後賽建功的切雷斯納克(Peter Ceresnak)季外也轉投帕杜比赤發電機，頓失進攻三大支柱的比爾森本季進攻效率低迷不振，團隊場均進球僅剩2.62球，而布利日與布隆斯特蘭德目前仍無確切歸隊日程，在兩人回歸賽場前，估計比爾森的進攻將難有起色。

利貝雷茨本季仍是由卡瓦卡(Petr Kvaca)坐鎮先發門將，近幾年都是國家隊常客的卡瓦卡逐漸展現防守端宰制力，本季救球率0.925高居聯盟第三。比爾森則是採用雙門將，但斯沃博達(Miroslav Svoboda)與巴夫拉特(Dominik Pavlat)兩人表現不穩定，場均失球都超過2.50球，導致比爾森本季團隊防守效率處於聯盟中後端班。雖然雙方本季前三次交手都打得難分難捨，但比爾森防守戰力不及利貝雷茨出色，進攻端也面臨缺兵之苦，以近期的團隊攻防狀態應難以與利貝雷茨相抗衡，因此筆者看好利貝雷茨能在客場踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。