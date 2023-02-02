美籍YouTuber莫彩曦和老公Adam，去年和弟弟小胖進行美國最近超流行「手銬挑戰」，拍攝遊戲過程時遭巡邏警員攔下。(林郁平翻攝)

美籍YouTuber莫彩曦和老公Adam，去年和弟弟小胖進行美國最近超流行「手銬挑戰」，在網路上購買了一組手銬，挑戰3人銬在一起一整天，不料，在街頭拍攝遊戲過程時遭巡邏警員攔下，告知在台灣不能擅自使用手銬、是違法行為。莫彩曦日前在網路拍片自述這件事，表示生平第一次被警察攔下，當時讓她嚇得在路邊就崩潰大哭。

北市警大安分局表示，去年11月17日11時許，員警在敦仁公園發現3人使用手銬銬在一起，立即上前盤查，警方解釋，警銬是依據警械使用條例列管，非經內政部許可，不得定製、販售、持有。依社會秩序維護法第63條規定，製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者，違者處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方表示，因無法確認網紅使用的手銬是否為鋼製警用戒具，所以僅告誡3人不要使用，避免造成其他民眾誤會。莫彩曦將當時影片公布後，吸引超過50萬點閱，許多網友都很驚訝手銬不能使用，紛紛留言「應該很少人知道手銬違法，這個讓人蠻驚訝的」、「身為台灣人，還真不知道手銬不能用」、「你們幫大家上了寶貴的一課」。