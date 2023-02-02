愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，近年在觀光局推動改造下，已成為當地重要地標。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，近年在觀光局推動改造下，已成為當地重要地標。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄燈會首度移師左營蓮池潭辦理，吸引許多遊客前往展區賞燈，而高雄賞燈點不只蓮池潭，高市府觀光局也在三民區、鳳山區布置光節亮點，更聯手高市府民政局將燈節延伸至岡山區及林園區，要讓賞燈遊客盡情享受高雄的夜間觀光魅力。

觀光局延續去年燈會策畫，再次於鳳山曹公圳水圳步道妝點燈飾，以傳統竹編燈飾裝置在水面上，入夜後，多層次燈光映照在水圳及樹林上方，從中華街到鳳山火車站打造1條光之圳路，前來觀賞民眾有如走在星河，體驗燈光與藝術所帶來的古城風貌。

而愛河上游三民一號公園廣場的「光之塔」，近年在觀光局推動改造下，已成為當地重要地標，觀光局近期打造光之塔獻禮燈光布置，以銀白色、暖白光燈飾搭配吸睛的4米巨大蝴蝶結與禮物帶呈現，廣場上還有裝置禮物盒搭配浪漫雪花紛飛。

觀光局表示，高雄蓮潭燈會展期橫跨春節與元宵節，歡迎民眾到高雄賞燈；岡山燈會藝術節以「兔飛猛進」為概念，展期至2月5日於岡山公園內規畫6大場區；林園「2023點亮LINYUAN迎新年-歡樂捷運幸福城」燈節展至2月19日；「佛光山2023年春節平安燈法會」展期至2月19日；「光之塔獻禮」及「曹公光圳」等燈節意象展至2月28日止。