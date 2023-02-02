勇士不會打客場的老毛病又犯了，2日他們前往標靶中心挑戰灰狼，試圖拿下客場3連勝，勇士在灰狼雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）不在家的情況下迎來好機會，但未能維持最多領先14分的差距，遭到灰狼追平逼進延長賽，最終以114比119落敗，勇士終結了近期3連勝。

柯瑞（Stephen Curry）、愛德華茲（Anthony Edwards）首節都打滿整場，分別拿下13分、10分為全隊最高，次節勇士拉開差距，半場結束以61比52領先灰狼9分，柯瑞進入中場休息前就以5顆三分球拿下21分，另外還有6籃板進帳，看起來又將會是屬於他的夜晚。

不過下半場柯瑞手感急速下滑，10次出手僅命中3球，最終留下29分、10籃板的雙十數據，反觀灰狼越打越來勁，面對老東家的羅素（D'Angelo Russell）跳了出來捍衛主場，攻下平全場最高的29分，後場搭檔愛德華茲挹注27分、6籃板、5助攻，加上獲得先發機會的禁區好手雷德（Naz Reid）攻得24分、13籃板，幫助灰狼一步一步討回分數。

My take on this: Steph Curry is super exhausted



Nonetheless, this is an unacceptable turnover pic.twitter.com/gq7sVfqacU — Siddharth (@JasonSidd) February 2, 2023

末節灰狼在剩下5分多鐘時反超比數，雙方展開拉鋸，而柯瑞除了命中率不佳外，末節還發生一次離譜失誤，柯瑞在後場無人防守下，竟將球傳往奔向前場的隊友，魯尼只能眼睜睜看著球從背後溜走，柯瑞奉送了一次對方球權，羅素讀秒階段最後一擊三分跳投未中，雙方以110平進入延長賽。勇士雖然率先得分，此後卻陷入長達3分多鐘得分乾旱，灰狼趁著這段時間拉開比分，最終以119比114收下比賽勝利。勇士吞下了客場的第19敗（7勝），與主場19勝6負相差甚遠。