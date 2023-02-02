苗栗縣卓蘭鎮1日中午發生一名婦人離奇地倒栽葱摔入灌溉水圳內死亡事件，警方趕往救援不及。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮1日中午發生一名婦人離奇地倒栽葱摔入灌溉水圳內死亡事件，發生意外的水圳寬不到1米。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮1名66歲廖姓婦人1日上午11時外出到住處附近水圳巡視，2個小時後竟被鄰居發現整個人倒栽葱地摔入寬不到1米的水圳內，身體還被水圳鐵蓋卡住，警方及卓蘭救難協會人員據報趕往拉出廖婦時，業已氣絕多時，離奇死因令在場人士不解，已報請檢方查明意外發生過程。

家住卓蘭鎮的廖姓婦人，是在1日上午11時向丈夫表示要去住家附近巡一下田水後離家，但至中午用餐時分仍不見人影，至下午1時，鄰居行經成功路旁農用灌溉水圳時，赫然發現廖婦整個倒栽葱式地倒插在水圳裡，腰部並被水圳鐵蓋卡住，鄰居立即報案救援，警方及卓蘭救難協會據報趕往現場，將廖婦拉出時發現廖婦頭部淹在水面下，業已氣絕多時。

據廖婦丈夫表示，廖婦在家中菜園種菜，1日上午要到水圳分支口將灌溉用水分流至自家菜園內，不料，卻發生這個意外，據悉，案發現場離廖婦家僅2百公尺遠，死者非常熟悉水圳狀況，為何會發生這個意外，令警方非常不解，已報請檢方到場勘驗，查明意外發生過程。