大陸觀察者網2日引述澳媒報導，去年5月執政以來，澳洲艾班尼斯政府與中方開展一系列重要積極的溝通和互動，中澳關係趨穩向好。如今，中澳商務部長會談在即，澳洲各大企業和大學負責人已迫不及待地擁向中國。

澳媒《澳洲金融評論報》（AFR）2日報導，澳洲計畫在未來幾個月內向中國派遣正式貿易代表團。此前，礦產、葡萄酒、教育等領域的商業領袖計畫近期訪中，多家澳企高管還將出席預定3月底在海南舉行的博鼇亞洲論壇。

正在雲南出差的澳洲最大花卉銷售商林奇集團CEO稱，一改過去三年的消極心態，現在，公司上下都看到了機遇，認為「我們正迎來一個全新的開始」。

AFR報導，澳洲最大鐵礦石出口商之一FMG集團執行主席福里斯特（Andrew Forrest）、知名葡萄酒公司富邑葡萄酒集團執行長福特（Tim Ford）、全球最大礦產及資源集團力拓集團執行長史塔休姆（Jakob Stausholm）、全球礦業巨頭必和必拓集團執行長亨利（Mike Henry）等著名澳企的商界領袖正準備在未來兩個月內訪問大陸。

此外，由8所名校組成的澳洲八校聯盟的負責人也計畫在7月前訪中。

AFR報導，除企業自發行動，澳政府計畫在未來幾個月內組建一個正式的訪中貿易代表團。之前，多家澳企將計畫出席於3月底海南博鼇亞洲論壇，完成3年以來首次集體亮相。FMG集團已證實，該公司執行主席福里斯特將出席博鼇論壇，還將擔任中澳高級商業領袖分論壇的共同主持。

澳洲最大花卉銷售商林奇集團在中國擁有7個花卉農場和加工中心，雇用了約1500名員工。其他澳企還在計畫之際，該公司執行長陶爾（Hugh Toll）已抵達雲南。

中國出境遊的復甦和留學生回歸也有望提振澳洲經濟。八校聯盟執行長湯姆森（Vicki Thomson）表示，現在，各大學負責人正「尋求重新與我們的合作夥伴和中方政府進行面對面的接觸，以加強我們與中國的教育和研究聯繫。」

當被問及如何平衡未來可能出現的風險和機遇時，澳洲中國總商會（CCCA）主席坦言，澳企一直善於管理風險並將繼續如此，但現在更重要的是，澳企需要「努力打開大門」，為業務恢復做好準備，而這意味著向中國派遣更多的員工。

AFR報導，過去兩個月，中國投資者開始擁向澳洲。澳中工商業委員會（ACBC）主席奧爾森（David Olsson）稱，他期待未來中國企業代表團訪問澳洲。

2017年年中起，澳洲自由黨前總理滕博爾與莫里森政府對外政策跟隨美國，中澳關係和經貿往來降至低谷。去年5月艾班尼斯工黨政府執政。去年11月，中澳元首在印尼會晤；去年12月澳外長黃英賢訪中

新華社報導，1月19日在瑞士達沃斯世貿組織小型部長會議期間，北京與坎培拉與會代表溝通同意，中國商務部部長王文濤與澳洲貿易部長法瑞爾將於近期以視訊會議形式會談。