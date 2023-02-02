國民黨主席朱立倫今上午到花蓮縣黨部參加新春團拜聯誼活動，發送福袋給黨員。（羅亦晽攝）

國民黨主席朱立倫（右）今上午到花蓮縣黨部參加新春團拜聯誼活動，向每位黨員握手致意。（羅亦晽攝）

國民黨主席朱立倫今上午在立委傅崐萁、鄭天財、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣黨部主委張逸華等人陪同下，到花蓮縣黨部參加新春團拜聯誼活動，感謝黨內同志對黨的不離不棄，兔年的新希望就是讓國民黨能於2024年重返執政！

朱立倫今天上午近11時許抵達花蓮縣黨部新春團拜會場，現場滿聲歡呼，場面相當熱鬧，朱也立即向黨員、志工們道聲「新年快樂」，並表示兔年吉祥話「旺兔歲福」對黨來說極具意義，「旺兔歲福」如英文1234數字「One、Two、Three、Four」的諧音，象徵國民黨一部一腳印的扎根與團結努力，能夠在2024年的總統與立委選舉中大勝，重返執政。

朱立倫接著感性的說，民進黨用「鴨霸」、權勢及不當的手段清算及沒收黨產，讓黨失去任何資源，更使得黨部的黨務工作相當辛苦，因此他到每個地方都會特別感謝主委、義務幹部與志工們，不離不棄團結支持黨，「雖然國民黨沒有錢與權，但我們有決心跟志氣，一定能團結努力迎向勝利」，黨好大家就會好，且台灣會更好，中華民國會更強！

最後朱立倫肯定徐榛蔚讓花蓮成為五星的幸福城市，並感謝傅崐萁在立法院全力以赴為縣民爭取福利，更讚許他是「最認真努力的立委」，鄭天財則是盡力為原民朋友打拚， 朱強調，2位立委都是優秀人選，2024年一定要高票連任。

傅崐萁致詞時有感而發的說，國民黨遭民進黨打壓，儘管家徒四壁、一窮二白，還是有許多同志支持，讓黨依然生生不息，「台灣最可貴的是人，黨最可貴的是心」。接著再提及，當黨內發不出薪水時，朱主席卻接下重擔，一肩扛起，不僅掏出個人積蓄，更從家裡搬出太太的私房錢，讓黨能走到今天，不過兔年是決定台灣未來的關鍵一年，必須靠大家的同心協力，才能贏回國家，讓陽光普照、兩岸和平，家庭幸福、孩子不會流血上戰場！