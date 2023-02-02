一名楊姓退役少將長期與樓下鄰居因噪音有爭執，去年1月凌晨鄰居質疑楊男一家深夜走路太大聲並上門理論，楊男滿腹委屈氣憤之下，遂在梯廳大聲辱罵，「王八蛋」、「X你媽個逼」等語，讓鄰居氣得控告並求償撫慰金。台北地院審結，判楊男須賠償5萬元。可上訴。

判決書指出，鄰居主張，他與楊姓退役少將為上下樓層鄰居關係，因噪音問題雙方已有嫌隙，2022年1月28日凌晨時，他因樓上腳步聲過大而被吵醒，上樓到楊男的住處門口理論，未料，楊男在公共的梯廳破口大罵，「王八蛋」、「操你媽個逼」、「不要臉的東西」、「下賤的東西」等語，讓他人格受損，故依法求償10萬元。

對此，楊男聲稱，事發當時全家都已入睡，鄰居仍按電鈴登門找麻煩，他的女兒站在門口解釋全家都已入睡，鄰居仍持續斥責「腳步太重」，他聞聲走到玄關處，竟聽見鄰居咆哮「不誠實！一家人都不誠實」，他因想起過去鄰居數次無理取鬧才爆粗口，僅是情緒抒發，且當時鄰居還無所謂地回應，「哦！你罵人」，稱自己有在錄音，挑釁意味濃厚，認為鄰居並未因為他說的話而感到精神痛苦。

台北地院審理時，法官指出，雖楊男稱自己僅是情緒抒發，無意妨害鄰居的名譽，但當時的客觀情況，正值深夜時分，鄰居及楊男的女兒正以理性方式溝通，惟楊男一出面，隨即爆粗口辱罵鄰居，楊男的言論是針對鄰居的無端謾罵，並非單純情緒抒發，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判楊男須賠償5萬元為適當。可上訴。