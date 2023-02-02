金門國際青商會會長陳孝瑜昨(1)日下午率副會長顏楷侖、楊霈璿等理監事幹部，一同前往縣府拜會縣長陳福海，共談金門青年未來。陳福海允諾將成立「青年事務委員會」等青年政策來幫助年輕人，也責成縣府團隊要與青年雙向溝通，解決與支持青年問題，更要給青年更多機會，集合縣府及青年力量，共同打造安居樂業的幸福環境。

陳福海於座談中指出，金門地區青年創業就是面臨人流太少的問題，政府會創造環境與平台，把消費市場做大，讓金廈之間能夠有更多的互動，小三通朝階段性的開放目標前進，不論在學術、產業等等能夠有更多的交流。透過這次機會也讓縣府傾聽青年心聲，了解青年在發展上的問題，縣府團隊將與青年共同面對青年問題並協助解決青年問題。

建設處表示，縣府聆聽青年在發展上的心聲、問題並與青商代表表達看法及提出建言，會中青商代表分別提出新創基地承租、青年人才培育、青年育兒雙語教育、青年事務委員會的運作以及青年創業貸款、就業所遇到的問題等，縣府將匯集這幾次與青年溝通的方向來持續與青年雙向對接並提出解決方案，全力協助地區青年發展。