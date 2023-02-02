來自台中、49歲的賴小姐，3年前發現視力問題，右眼看線條扭曲變形，經過檢查發現眼中長了1顆黑色素瘤，醫師告知需移除眼球。為保留視力，賴小姐至長庚醫院求助，透過質子治療獲得控制。如今的她不僅保留了眼球，更恢復了1.0的視力。根據林口長庚經驗，眼內黑色素惡性腫瘤控制的比例高達100％，眼球、視力保留比例82、36％，不亞於歐美國家，不過尚無健保給付，病患需自費20～30萬元不等。

林口長庚醫院眼科部視網膜科主治醫師周宏達表示，一般黑色素瘤較常生長於皮膚，但因眼睛也有黑色素細胞，亦可能在眼球內或眼球周邊生長。眼球黑色素惡性瘤可怕的地方在於，只要腫瘤超過0.3公分厚度，就有能力轉移，且早期的轉移沒有辦法偵測，即便摘除眼球，也無法降低病患的死亡率。

眼內黑色素瘤發生比率極低，歐美每千萬人每年僅有約50～60位病人，相較白種人，亞洲人種發生眼內黑色素瘤更罕見，每千萬人每年發生率低至2～6位，全台灣每年約只有5-15位左右的新診斷病人，不過其中會有半數人在10年內死亡。

賴小姐視力不清的症狀持續了幾個月，至中部的醫學中心檢查才發現眼中長了腫瘤，進而被轉送至林口長庚治療。經周宏達檢查，確診為罕見的眼內黑色素惡性腫瘤，安排了放射腫瘤科副部主任王俊傑進行為期1周的質子治療，現已屆滿2年。賴小姐除腫瘤順利獲得控制，無需摘除眼球，視力扭曲狀況也獲得改善，完全恢復到1.0。

周宏達表示，眼內黑色素惡性腫瘤初期症狀不明顯，可能只有持續的看到閃光以及飛蚊症，許多人經過數個月檢查、轉診再轉診，終於診斷時，腫瘤厚度已經超過1公分，錯過黃金治療時機。過去的治療原則往往是看到腫瘤就將眼球摘除，病人幾乎沒有保留眼球及視力的機會，且外觀可能受到大幅影響，不過目前已有質子治療可用。

根據林口長庚質子治療經驗，眼內黑色素惡性腫瘤控制的比例高達100％，眼球、視力保留比例則分別為82、36％，不亞於歐美國家，可準確到達指示的位置，再一次把能量釋放，控制腫瘤的同時，也保留周邊正常的組織。不過周宏達提醒，該治療的黃金標準是腫瘤厚度不小於1公分，及早治療就有很高的機會保留眼球和視力。經過治療的病患，仍要定期接受全身腫瘤篩檢，追蹤是否有癌症轉移。

林口長庚醫院副院長吳俊德表示，眼腫瘤的處理並不容易，需要跨專科的團隊合作，有鑒於台灣很多眼腫瘤病人求診不易，無法獲得適當治療，林口長庚已開始籌劃「眼腫瘤中心」，將除持續優化質子治療，下一步還將發展眼腫瘤細針切片、基因檢測、以及存活率預測等更尖端的技術，可望在不久的將來，提供國人及亞太地區更完整的眼腫瘤治療服務。