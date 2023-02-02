行政院長陳建仁不僅因自中央研究院特聘研究員借調上任引發爭議，外界也多次質疑他是「 虛位閣揆」。媒體人張禹宣指出，陳建仁昨(1)日拜訪民眾黨黨團時，發言的「小抄」是由秘書長李孟諺撰寫，還得經過副閣揆鄭文燦審查，最後才交到他手上照單全收，張禹宣直言，陳建仁上任短短數天，就得到「虛位閣揆」的驗證。

張禹宣今(2)日在臉書PO出一張照片，並表示從畫面中可看出李孟諺振筆疾書寫的洋洋灑灑，再推向鄭文燦桌上，鄭文燦瞄了一眼，便默默挪移到自己桌上詳閱，確認無誤後再用同樣的方式推到陳建仁的桌上，當陳建仁查看時，鄭文燦把眼神放向前方，極力裝作沒事。張禹宣直呼，陳建仁是虛位閣揆、兒閣揆的說法，上任短短數天就得到驗證。

張禹宣提到，陳建仁發表完後，當民眾黨立委還在結尾，鄭文燦便兩手一伸到陳建仁面前，將小抄收回，再交還給李孟諺，收拾整齊後立刻放回資料夾。

張禹宣認為，問題不在看小抄，而是在野黨提出的問題，行政院長竟沒辦法由個人的政治智慧判斷，也沒有魄力決斷，還需戰戰兢兢由他人撰稿、鄭文燦批准，才能從陳建仁口中說出，「若涉及國家大事決策，又豈有陳建仁置喙的餘地」。張禹宣諷刺表示，未來可預料的是，陳建仁與鄭文燦註定成為「妹妹揹著洋娃娃」，陳建仁走到哪，鄭文燦揹到哪，當個全職褓姆照顧。