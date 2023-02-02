66隻萌兔2日到19日快閃兒童新樂園。（北捷提供／楊亞璇台北傳真）

66隻萌兔2日到19日快閃兒童新樂園。（北捷提供／楊亞璇台北傳真）

歡慶元宵並響應台灣燈會，台北市兒童新樂園於2月2日至2月19日元宵假期間，在園內設置了66隻可愛萌兔造型燈，歡迎大家一起來體驗被萌兔「圍繞」的歡樂時光，開心賞燈慶元宵。另，迎接寒假假期，即日起至2月11日，兒童新樂園每日上午9時開園，延長營運至20時。

台北捷運公司指出，兒童新樂園期間限定「眾兔齊聚慶元宵」，日夜都可愛，眾多兔兔造型燈，白天是雪白的萌兔，晚上變身七彩光芒的潮兔，隨著光影閃耀變換，夢幻般場景怎麼拍怎麼美，再搭配兒童新樂園摩天輪等繽紛夜景，瞬間成超級夢幻「兔兔樂園」。

今年寒假，兒童新樂園邀請藝想台灣劇團攜手推出「2023尋龍祭大冒險」，即日起至2月12日，將兒樂打造成恐龍主題樂園，包含「恐龍重生」沉浸式體驗秀、高達18公尺的恐龍氣墊溜滑梯及恐龍創意市集。即日起加入「台北捷運Go」 App會員，可領取79折專屬優惠券。

迎接寒假假期，即日起至2月11日，兒童新樂園每日上午9時開園，延長營運至20時；16時起於售票窗口購買「星光樂fun券」，每張對折優惠100元，含門票及無限搭乘13項大型遊樂設施。

北捷表示，喜迎金兔年，一日樂FUN券全新改版，有可愛的台灣原創角色麻吉貓及麻吉家族好朋友烤焦麻糬兔兔「凹凹」圖案，捧著象徵福氣旺來的鳳梨與大家見面。