王姓騎士撞上老翁後，自己噴飛撞到變電箱傷重不治。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市老翁過馬路「突調頭轉身」 騎士秒閃避撞變電箱慘死（林郁平翻攝）

北市中山區松江路、農安街口1日上午10時許發生一起死亡車禍，一名72歲楊姓老翁在過馬路時，看到號誌燈已經變換，於是轉頭走回路口，不料，32歲王姓機車騎士閃避不及，撞上楊男後自己噴飛撞到路邊的變電箱，被撞的楊男僅受到擦挫傷，但王男經送醫搶救後卻傷重不治。

警方調查，楊男在過馬路時走到一半，發現燈號變換突然停頓了一下便往回走，造成原本要從他身後騎車經過的王男閃避不及，先撞上楊男，再連人帶車噴飛撞到路邊的變電箱，當場倒地不起留下大灘血跡，警消緊急將王男送往馬偕醫院救治，經過1小時搶救後仍宣告不治。