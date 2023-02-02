大學生面對職涯發展、人際關係、自我成長經常有許多疑惑。為了幫學子指點迷津，清華大學推出「明燈計畫」，由熱心校友、退休教師等擔任「引路人」，一旦學生有生活或學業上的困惑時，可以「尋路人」身分提出申請，平台會媒介1位「引路人」來陪伴與指引方向。

清大學務處、校友中心及計通中心已展開平台的建制測試，「尋路人」在申請時要填寫自己關心的幾項主要議題，如選課、轉系、跨領域雙專長、申請研究所、交換、實習、海外留學、考證照、就業、創業、人際關係、交友、親子相處、自我成長等。

學務長詹鴻霖表示，目前已有不少海內外校友答應加入平台擔任「引路人」，預計可在今年下半年正式上線。校長高為元表示，與學生接觸時，發現他們對學習及生活感到迷惘，他上任後提出清華五大發展策略，推動明燈計畫就是其中重要的一步。

「mentor如果翻譯成導師，好像上對下的長輩，翻成明燈，除意涵相符，讀音也相近，」高為元說，明燈計畫未來還可望納入同儕引路機制，學長姐可為學弟妹引路，有出國交換等某一項經驗的同學，也能幫助其他同學。

清華百人會長段定夫畢業自化工系，在海外取得MBA學位後，曾在外商公司任職多年，有在美國、日本、德國及大陸求學、工作、生活的歷練，並在8年前創立了國際管理顧問公司，他也樂意擔任「引路人」，認為，它可提供更不拘形式的溝通互動，讓學生的心聲被傾聽。

清大指出，每位學生入學後都分配到一位系上導師，為幫助旭日計畫入學的弱勢生與拾穗計畫入學的特殊選才學生，清大也設立「雙軌導師」制，由本系或外系老師擔任第二軌的導師，新增明燈計畫可望更全面提昇對學生的關懷照顧。