聯準會貨幣政策：2022年聯準會共升息17碼，將聯邦基準利率目標區間上調到4.25％～4.50％之間；此外，去年12月利率會議聯準會上修2023年利率中位數至5.1％、核心PCE通膨年增率至3.5％、失業率中位數至4.6％，並下修經濟成長中位數預估至0.5％。

在聯準會貨幣政策部分，美國聯準會在1日如市場預期升息1碼，富達認為，主要央行2023年上半年仍將維持升息政策，升息周期即將進入尾聲，預估聯準會此波緊縮循環利率終點為5～5.25％，市場將轉向聯準會高利率將維持多長時間，對於降息預期目前市場看法仍分歧。

對於大陸經濟重啟，富達表示，去年大陸在嚴格防疫政策下景氣表現疲弱且封鎖下大陸民眾去年之銀行存款累計增加2.6兆美元，高於前年之1.5兆美元，隨著大陸快速經濟重啟，預估壓抑的消費與龐大之存款，有望提振大陸今年經濟展望，並帶動新興市場展望。

至於企業財報部分，富達說，本周將有109家標普500大企業公布財報，包括蘋果、高通、超微、亞馬遜等。根據FactSet統計，截在上周五（1/27）止，標普500大企業已有近三成公布財報，獲利優於預期比例近七成、低於五年均值七成七，去年第四季獲利預估衰退5％，將是2020年第三季來首度獲利衰退。

因此，對於投資展望，富達認為，由於目前股票與信用債券市場，尚未完全反映經濟可能出現溫和衰退，令不同資產對於經濟表現出現分歧表現；整體而言，富達對風險性資產維持審慎看法不變，現階段相對看好新興亞洲股票、投資等級債、美國政府債、日圓、新興國家貨幣。