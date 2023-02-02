現代人都知道熬夜會影響健康，但不少人為了工作、課業或是娛樂，還是會經常熬夜，營養師提醒，熬夜有5大危害，侵蝕人體多項器官、系統等，從而導致多種問題，例如可能會導致視網膜剝離、不孕，還讓人肥胖。

營養師鍾宜君在其臉書專頁「愛莉Elly營養師‘s健康日記」列舉5大熬夜的代價，包括對眼睛、皮膚、內分泌、體型、生育能力的影響。

1. 對眼睛的危害：

長時間熬夜除了黑眼圈外，因用眼過度可能會讓人罹患乾眼症，或因眼睛過度疲勞而誘發慢性結膜炎、視網膜剝離或青光眼。

2. 對皮膚的影響：

皮膚修復時間為晚上10時到凌晨2時，如沒充分休息會加速皮膚老化，使毛孔粗大、眼週乾燥缺水出現小細紋，過多的淋巴代謝物質堆積在皮下組織，使臉變得浮腫。研究顯示，連續一周每天少睡2小時，皺紋會增加45%。此外，年輕人因皮脂腺分泌旺盛，加上作息不正常，熬夜後也易長痘痘、粉刺。

3 對內分泌系統的影響：

長期熬夜會干擾內分泌系統，夜晚時，應下降的壓力荷爾蒙「皮質醇」仍在分泌，而幫助入睡具的「褪黑激素」卻減少合成，導致無法進入深層睡眠，同時也降低「生長激素」的分泌量。

4. 對體型的影響：

熬夜會提高吃進高熱量消夜的機率，且會增加促進食慾的「飢餓素」分泌，降低能抑制食慾的「瘦體素」，加上體內營養素耗損，人體的代謝力下降，造成肥胖。

5. 對生育能力的影響：

人體所需的各種激素在夜間分泌最為旺盛，有利於身體功能修復，當然也包括卵巢功能以及精子製造。若長期熬夜，精蟲活動力會下降，女性也有可能造成卵巢早衰，影響生育能力。