中央流行疫情指揮中心公布國內本土新冠疫情今天新增2萬6793例，境外292例，死亡74例，死亡數是自11月17日以來，創77天新高，指揮中心表示，今天新增個案與上周四同期有1萬8934例相比，增加41.5％。

發言人莊人祥表示，目前周一到周三上升幅度逐漸下降，從周一增加1.1倍、周二增加1.2倍，周三增加九9成、今天下降到4四左右，看起來整個疫情開始回歸周二、周三會比較高的狀況，死亡個案今天比較高可能與過年期間較晚通報有關。

指揮中心表示，今天個案分佈最多縣市分別為，新北市5102例、高雄市3284例、台中市3177例、桃園市3001例、台北市2409例、台南市2224例。

中重症今天新增383例，12歲以下兒童特殊重症部分，今天新增一名1歲男童曾接種1劑疫苗，無慢性病史，9月12日確診，1月21日開始發燒咳嗽流鼻水，1月24日至急診，懷疑肺炎住院，住院後因皮疹.紅眼.頸部淋巴結腫 診斷MIS-C給予淋巴球蛋白治療 目前仍住院治療中

另外還有一名3歲男童曾接種2劑疫苗，無慢性病 1月25日發燒咳嗽鼻塞 家用快篩陽性 1月26日因呼吸困難，有雜音至急診 ，檢查有哮吼、肺炎、新冠確診，黴漿菌感染，收治加護病房使用呼吸器及類固醇、瑞徳西韋、抗生素，1月28日拔管移除呼吸器，1月29日轉出加護病房 2月1日已康復出院。

指揮中心表示，目前為止，國內兒童重症累計307例，死亡43例，其中MIS-C有202、腦炎38例、肺炎33例、哮吼12例、家中死亡10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他5例。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,745,387例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,146,784例排除)，其中9,596,660例確診，分別為49,056例境外移入、9,547,550例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,430例COVID-19死亡病例，其中16,409例本土，個案居住縣市分布為新北市3,194例、臺北市1,786例、臺中市1,755例、高雄市1,629例、臺南市1,224例、桃園市1,217例、彰化縣1,064例、屏東縣645例、雲林縣533例、南投縣529例、苗栗縣460例、嘉義縣428例、宜蘭縣335例、基隆市326例、新竹縣274例、嘉義市273例、花蓮縣272例、臺東縣202例、新竹市183例、澎湖縣42例、金門縣38例；另21例為境外移入。