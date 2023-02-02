迎接新的一年，台灣房屋集團擴張計畫持續向上，而台灣房屋集團投資興建的亞洲健康智慧園區，今年將開箱營運，集團將擴增各領域的專才，包括不動產王牌經紀人員以及企劃、科技、數位、行銷、健康管理師等領域菁英加入，2023將大舉徵才廣發英雄帖，多元化服務市場，而2023年招募的年輕新血，不只是優質的房仲業新鮮人，更是「台灣房屋新一代的ESG＋主理人」。

連續15年榮獲政府肯定的台灣房屋集團，誠心投入ESG＋永續企業，推動「ESG＋主理人計畫」，即是2023年招聘的王牌經紀人員，享有極佳優渥的待遇，包含1、月薪5萬元X 12個月、專業教育訓練以及20小時的ESG的教育訓練課程，2、服務滿12個月後，提出一個ESG＋行動教育計畫，即授予「2023ESG＋主理人」之榮譽，同時增發12萬元獎勵金。

台灣房屋集團總裁 彭培業表示：「為什麼我們要做這件事？因為房仲的工作與未來ESG的關聯程度將會越來越緊密，這件事情是非常任重道遠的，2023年我們的年輕新血招募，透過更好的待遇，不僅招募到更優秀的新人，更重要的是，我們要為台灣房屋培育出新世代的ESG＋領袖。」從心理學的「雙因子理論」來說，把ESG做好，還得到額外的激勵，因此在ESG課程的時候會更投入，則能造就出一種新的工作觀，讓本職工作與ESG融合，且更協同運作，面對氣候暖化，這是未來企業的趨勢。

全球權威研究機構S＆P的2023年研究報告就提到，接下來所有的企業會發現自己需要新一代的ESG工作者，不管他的專業是什麼，都必須把ESG的思維納入考量。而台灣房屋正在持續創新中，當前ESG在推動淨零碳排時，台灣房屋早先走在時代前端，房仲同仁當在一開始規劃工作流程的時候，已優先將ESG的思維納入生活與行動思考，在環境生態的前提下，潛意識以永續作為行動主軸。

彭培業說，「轉變領導思維，從過去帶頭種樹、成立沙湖壢漣漪書屋、在開發亞洲健康智慧園區的種種ESG舉措，叫做『由上而下』，為了讓台灣房屋成為台灣ESG的領導企業，轉為『由下而上』，引導同仁自發性的，從他的工作職場與生活周遭找到推廣ESG＋的需求，提出行動解決方案，這個計畫最棒的就是ESG種子在企業裡萌芽，10個人、20個人、30個人，像漣漪一樣的擴散出去。」

鑑此，2023年為台灣房屋ESG主理人計畫的首屆，台灣房屋特別把12個月後主理人提出的計畫範圍聚焦在S（社會）的「行動教育」領域，不僅只為台灣房屋培養下一代的ESG領袖，而是在為整個產業在做好事，更是站在台灣的需要上，為台灣培養下一個10年不可或缺的好人才，從招募最優秀的人才，到良性的擴散效應，培養出台灣最需要的ESG＋新世代，這樣的力量可以讓台灣更好，歡迎志同道合的菁英一同加入台灣房屋ESG＋主理人，共同為台灣更好而努力！