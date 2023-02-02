蔡英文總統今日表示，政府將續推「六大核心戰略產業」及「中小企業整體競爭力提升方案」，並決定延長「投資台灣三大方案」實施期限至2024年底。她說，執政團隊在新的一年有4個重要任務，也重申我方溝通的大門始終敞開，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話。

海基會2日上午在台北舉行2023大陸台商春節聯誼活動，蔡總統出席致詞。她首先跟大家拜個晚年，並祝福大家事業興旺、鴻圖大展。她表示，過去3年多來，疫情為世界帶來許多改變，台灣靠著全民團結，以及各位業界朋友的共同努力，「關關難過關關過」，在嚴峻的國際情勢中，維持台灣的經濟成長動能，也確保民眾的正常生活。

蔡總統說，今年依然是充滿挑戰的一年，政府已經做好一系列規畫要跟大家一起打拚，包括持續推動「六大核心戰略產業」，加速國際市場布局；政府也提出「中小企業整體競爭力提升方案」，預計投入950億元的預算，透過補助及低利貸款，協助傳統產業及中小企業升級轉型，逐步邁向低碳、永續的經營模式。

蔡總統同時對海基會代理董事長許勝雄表達感謝，讚賞他過去3年把維繫兩岸交流的各項服務工作做到最好。她指出，許勝雄曾經向她建議希望政府延長「投資台灣三大方案」的實施期限，她也請行政院研議，後來政府決定將方案再延長3年到2024年底，為台商朋友提供回台投資的利基，進行產線調整以及市場布局。

蔡總統強調，上述政策實施4年多來，已經吸引超過1300家企業回台投資，總投資金額超過新台幣1.9兆元。她再次邀請各位台商朋友，多到各縣市走走，親自看看各地良好的投資環境，了解各地的發展狀況和可能商機。而台商回台投資相關的政策、產業升級所需要的技術，或是國際市場的開拓，政府主管部會都會當大家的後盾，提供協助。

蔡總統提出執政團隊在新的一年的4個重要任務，分別是第一、照顧人民的生活、第二維持經濟的動能、第三守護國家的安全，第四就是善盡區域的責任。她再次強調，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待。推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

蔡總統重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。打造更強韌的台灣經濟，協助台商加速全球的布局是今年政府重要的施政目標。