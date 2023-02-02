溫暖滋補的湯品是寒天餐桌上的暖食，「晶華美食到你家」外帶外送平台即日起整合台北晶華酒店三樓晶華軒的「老火煲湯」以及台南晶英酒店二樓晶英軒的「神湯會」，推出晶華「靚湯訂閱制」，每組訂價7,400元，消費者可以優惠價5,980元的價格訂購每組共5張靚湯套票，憑單張套票可在台北晶華軒兌換乙份「瑤柱栗子薏仁煲雞湯」或「青紅蘿蔔南北杏煲豬骨」等節氣例湯，或於台南晶英軒點用乙份「龜鹿雙饗十全羊肉爐」、「養生子排燉甲魚」，或是「胡椒四神滿福袋」等養生湯品。前50名訂購的民眾另贈價值1,650元的「MONDAINE 瑞士國鐵真空食物罐」為靚湯保溫增鮮，透過美食歡度寒冬。

台北晶華中餐廚藝總監鄔海明說，晶華軒春夏秋冬四季都有不同的例湯，每個季節推出五到六款，以當令食材入饌，冬季的話，一般會偏向使用蘿蔔、蓮藕等根莖類蔬菜，並添加陳皮和老薑以驅寒、暖身。夏天煲湯則會使用瓜果類及扁豆、薏仁等祛濕食材，夏季清涼秋冬滋補，每季輪流推出不同的例湯，讓用餐的貴賓可以變化口味。

鄔海明表示，廣東人烹調湯品的方式可分為「煲」與「燉」兩種，「煲3燉4」是最容易記住的口訣，煲3是指將以豬骨、豬後腿肉及雞腳為基底的湯品，加入不同當令食材以大火煮滾，接著以中火煲約2-3個小時即成。健脾去濕的「瑤柱栗子薏仁煲雞湯」是將玉米雞、雞腳、龍骨、豬後腿肉放入山泉水，再加入栗子、瑤柱及薏仁一同悉心熬煮，瑤柱賦予鮮味，雞爪為其增添膠質，豬肉及龍骨帶甜味，栗子則是帶出香氣，完成後的湯水看起來濃郁，嚐來卻是清爽有層次。

風味獨具的「蓮藕章魚赤小豆煲豬腱」，使用冬季限定的老藕塊潤肺生津，與豬骨一同入鍋煲煮，再加入章魚乾增香，成就醇厚的湯品基底。接著加入拌炒後的赤小豆與湯底料同煲2小時，赤小豆在湯體裡翻滾沸騰，藕塊更是讓湯頭濃郁的關鍵，章魚乾則是為整體增添迷人海味，入口就能感受到滿滿的精華。

潤肺養生的「青紅蘿蔔南北杏煲豬骨」以及「五指毛桃茨實白扁豆煲龍骨」是以豬骨、豬後腿肉及雞腳為基底分別加入南杏北杏以及五指毛桃等有益氣管的食材，前者以當令的青紅蘿蔔一同煨煮，成品清甜爽口。後者則是與茨實、白扁豆等豆類同煲，濃郁而扎實的風味，讓人回味。

「西洋菜陳皮蜜棗煲魚尾湯」選用富含蛋白質與鋅的海魚與玉米雞、豬骨等食材一同煲煮，煮的同時海鮮膠質精華融入其中，再加入蜜棗、陳皮，讓湯品整體的香氣和甜味更豐富，主廚表示冬天的西洋菜較夏天甘甜，入湯更能增添風味，熬煮後的成品滿溢冬天的溫暖氣息。清甜可口的霸王花無花果煲土雞湯則是將雞腳、豬腿肉與龍骨燉煮2個小時，期間適時加入有潤肺功效的霸王花和無花果，成品口感豐厚、鮮美回甘，滿是主廚悉心烹調的心血結晶。

台南晶英酒店晶英軒由港籍行政總主廚盧偉強精心設計的「神湯會」，也加入此次的活動，首推的「龜鹿雙饗十全羊肉爐」嚴選龜鹿膠與漢方十全藥膳湯慢火燉煮，搭配溫補羊肉塊及多種新鮮有機食蔬，是款滋補強身、幫助調整體質的禦寒湯膳。「經典胡椒四神滿福袋」則是將飽滿的胡椒粒與傳統四神食材下鍋熬製，湯頭甘甜帶有胡椒香氣，可促進食慾大開，搭配口感脆彈的豬肚及豬腱，下肚後補而不燥。

「藥膳鮑魚竹絲雞」將多種珍貴滋補養生中藥材，悉心熬煮出私房高湯，搭配燉煮多時的烏骨雞與頂級鮑魚，湯頭回甘鮮美，是冬季滋補的最佳選擇。「養生子排燉甲魚」是將甲魚放血洗淨後，加入子排、薑、蔥及米酒提味，全程八小時均以小火悉心慢燉，甲魚體內具有高營養價值的膠質，非常適合病後之補養的煲湯料理。

「晶華靚湯訂閱制」即日起推出，每組含5張靚湯套票可於台北晶華酒店三樓晶華軒或台南晶英酒店二樓晶英軒兌換時令湯品(每張票可兌換乙份湯品)，每套訂價7,400元，優惠價5,980元，數量有限，售完即止。兌換請提前一日預訂，湯品將依照季節調整品項供應，詳情依餐廳公告為準。