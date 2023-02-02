多頭種籽已從去年10月落底後，在全球股市發芽，外資積極回頭加碼台股，市場推估，今天外資持續大買機率高，有機會改寫2005年10月31日至12月8日當時創下連29日買超2,226.2億元的史上第二大買超紀錄。

外資昨天在台股買超百億元以上，因而寫下連12日買超台股達2,162.12億元的史上連買金額第三高，今天外資只要再買超65億元，就可刷新史上第二買超紀錄。