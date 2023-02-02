證交所前副總、期交所前副總、現任元大期貨獨董黃乃寬28日因停車在機械式停車位，意外遭夾身亡，享壽71歲，這起意外事故也讓機械式車位的安全性受到外界討論。

有網友在PTT提到，機械車位的月租費相對便宜，長期停可省下不少錢，卻看到普遍多數人不推薦，令該名網友好奇主要原因。

機械式車位月租便宜 網友一片負評

問題一出，網友負評一面倒，「機械故障，當天用車計畫就QQ了」、「機械必定磨損，故障只是早晚」、「記得好像蠻窄的，巴庫（倒車）進去前還要先收後視鏡」、「夾一次後悔一輩子」、「機械車位要定期保養，很多社區都沒確實做到定期保養，你沒保養、故障率高，出事風險就高」、「社區沒定期檢測也不會知道，但等到故障出事你就會知道了」、「休旅車停不進去」。

「啪沒了！省那平面車位的錢也用不到了」、「每天停車花十分鐘，機械還容易故障危險」、「沒平面那麼方便，但就是省空間」、「很恐怖啊」、「限重又限高還有故障疑慮」、「遇到大樓停電就知道了」、「機械車位真的會倒，社區倒過兩次壓爛車，然後管委會像對待次等公民，一樣切割機械車位，機械住戶要自己管理，最後我賣了，機械車位哭爸難賣」。

機械式車位「故障」成熱門關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到「機械式車位」的關鍵字出現故障、事故、意外、受困、買房等，顯見大家在買房挑選車位時，在意價格之外，該類型車位的安全性問題亦備受討論。綜合上述網友意見，機械車位的優點是費用相對低、省空間。缺點則是限高／限長／限重／限車型、需要定期保養、難轉賣且故障率高個人要承擔較大風險。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月04日至2023年01月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『機械式車位』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。