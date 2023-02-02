你在2023年過年期間也被朋友瘋狂洗版「Bondee」嗎？手機社交APP「Bondee」在春節期間急速竄紅，除了出現在Google Play和App Store社交免費App熱門排行榜，該款APP也結合創建角色、聊天、交友等功能，被網友稱為是「一款可能取代IG的新型社群」。

Bondee可以怎麼玩？

Bondee專門提供給年滿13歲以上持有iOS、Android系統手機用戶下載使用，使用者點進「Bondee」畫面後可以先用手機門號進行註冊，取完暱稱後就能塑造個人虛擬角色臉型、五官、穿著打扮，接下來就能佈置自己的小屋，最特別的是還能變換房間燈光、天氣，甚至是背景音樂。

佈置完成後，除了使用QR Code加入好友，還能在漂流中認識新朋友、撿拾幸運物品，拜訪好友房間的同時也可以在便利貼寫下留言，最後開啟「見面聊天」功能分享自己的動態與現況，就算用手機也有面對面互動的感覺！

Bondee什麼時候開始爆紅？哪些話題引爆討論？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一個月「Bondee」聲量趨勢，可以發現Bondee在大年初二突然開始竄紅，1月23日有網友在Dcard以「一款可能取代IG的新型社群」為題，透露Bondee上線5天就衝上社交APP排行榜冠軍，還有用戶創意塑造南韓女團成員，引發網友熱烈討論「IG限動瘋狂被這個洗版，感覺蠻新奇可愛的，但應該也是紅極一時，之後慢慢退潮的軟體」、「如果只有限制50名好友的話，我覺得成為新一代社群媒體的可能性不大，可以參考去年爆紅一時的Clubhouse」、「說不定會變成另類交友軟體」，評價兩極也讓當日網路聲量累積143筆。

1月26日，網紅「垃圾文界的一位美少年」曬出自己設計的Bondee房間表示「在Bondee退房之前留下一幅畫」，可見他的虛擬房間牆壁上貼有總統蔡英文的照片，意外引發網友模仿操作，網路聲量也來到513筆高峰。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

Bondee下載後遭爆被盜刷信用卡？官方出面駁斥了

不過Bondee近日遭爆出資安存有疑慮，不少網友瘋傳Bondee官方可自由下載、再製用戶傳輸的任何資料和照片，同意規章後發生違規或遭投訴行為，使用者也必須無條件繳納罰款，甚至有民眾指出使用Bondee後遭盜刷信用卡。

對於一連串風波，Bondee官方也出面駁斥謠言，指出近期並無搜集使用者信用卡資料或任何金融資訊，此外也積極進行預防性系統檢視，確保用戶個人數據能夠維持安全，針對不實訊息若有需求也會堅定採取法律行動。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月02日至2023年01月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Bondee』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。