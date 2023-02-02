隨著網路與影音串流平台盛行，現代人的娛樂越來越多元，光是追劇可能就有上千甚至上萬部作品可以選擇。在影視作品競爭激烈的情況下，不少平台和製作方越來越願意投入資源及經費創作台劇，不過卻有網友認為這些戲劇普遍都不好看，發起「台劇難看是不是語言問題？」的討論，掀起熱議。

台詞對話不像日、韓劇自然 台劇難看是語言的問題嗎？

時代不斷進步，除了一般電視台之外，影音串流平台也越來越盛行。不管是Netflix、Disney+、friDay影音還是LINE TV都投入資金、資源打造原創節目，其中各式各樣題材的台劇也佔有重要佔比。

不過近日有網友在PTT八卦版分享自己的看法，表示「台劇普遍難看，除了演技不好外，是不是就是演員講話的張力不夠的關係？」同時提出日、韓劇作反例，認為日語和韓語的對話中時常出現語助詞，台詞相對較為自然，因此好奇提問台劇表現不佳「是不是語言問題？」

鄉民分析2大關鍵：劇本、演員都是台劇敗筆

文章曝光後馬上掀起熱烈討論，鄉民秒點2大關鍵，指出台劇經常出現的敗筆分別是「劇本」和「演員演技」，犀利直批「別找藉口啦！劇本、演員都差才是主因」、「劇本爛台詞尬」、「劇本+演員功力，簡單來說就是沒環境給新人練功，導演編劇演員都是要練的」、「國語很多劇本，感覺編劇把自己都沒有念過，不通順」、「口條差，演員開口都像本人跟角色不搭」，甚至有網友整理「台劇恆等式」，狠酸「台劇=文青式台詞+話劇社演技」。

「台劇缺點」熱門關鍵字有哪些？

另外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察網友們討論「台劇缺點」的熱門關鍵字，可以看到台詞「尷尬」、「劇情」脫離現實、「演員、演技」有待加強，以及「劇本」無法引起觀眾等等，都是令觀眾深有同感的通病。

不過有比較才會有進步，相信這些被網友精闢點出的關鍵都能成為台劇進步的動力。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲網友近一年來討論「台劇缺點」的熱門關鍵字。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年2月1日至2023年1月31日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台劇缺點』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。