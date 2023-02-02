2023中台灣元宵燈會「幸福台中」將於這周末開幕，展區燈光璀璨、造景風格溫馨多元，是佳偶良人留下永恆記憶的最佳場域。(台中市政府提供)

中台灣元宵燈會首度移師美拍聖地「水湳中央公園」，結合場域特有地景地貌打造的主題燈區、光環境燈光璀璨，格外吸睛。(台中市政府提供)

中台灣元宵燈會首度移師美拍聖地「水湳中央公園」。(台中市政府提供)

2023中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於這周末開幕，展區燈光璀璨、造景風格溫馨多元，是佳偶良人留下永恆記憶的最佳場域。中市府觀光旅遊局長陳美秀說，燈會期間限定4至10日提供求婚場佈協助服務，即日起開放報名；將協助5對有緣人營造求婚浪漫氛圍，祝福佳偶圓滿成家。

觀光旅遊局指出，2023中台灣元宵燈會共有7大主題燈區、11款兔子、30組以上大型燈組。其中「好冰友找朋友」燈區與知名插畫師米拉合作，結合環境議題，以南極企鵝及北極熊相遇為元素創作；呈現因氣候變遷而相遇、互依成為「好冰友」的故事。

陳美秀說，中台灣元宵燈會今年首度移師美拍聖地「水湳中央公園」，結合場域特有地景地貌打造的主題燈區、光環境燈光璀璨，格外吸睛。日前有對佳偶，男方利用燈會佈燈環境營造浪漫氛圍，於散步賞燈時向交往多年的女友驚喜求婚，成功執子之手邁向人生下一段旅程。

陳美秀指出，為積極助攻、鼓勵有緣佳偶在全台灣最宜居的城市安心成家，市府加碼推出「2023中台灣元宵燈會限定－求婚場景神助攻」活動，限額提供燈會現場浪漫求婚場景營造服務。求婚成功者，市長盧秀燕將親錄結婚祝福影片及精美小家電，想要驚喜求婚的朋友「心動不如馬上行動」。

觀旅局強調，活動即日起開放線上報名，只要填寫雲端表單，前5對確認服務合作者，將有求婚助攻團協助規畫燈會現場求婚方案，讓求婚告白一次過關。期望中台灣元宵燈會成市民朋友幸福happy two的起點，期許促成5對攜手共度幸福人生的好冰友，於燈區現場留下人生新階段深刻難忘的甜美回憶。