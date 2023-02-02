楠西區鹿田里5部落組成的宋江陣超過百年歷史，除了日據時期遭日本政府限制禁演，每年皆照常演出，3年前卻因部落少子化，成員不足中斷至今，今年重振旗鼓，首次對外招募成員，預計在農曆2月16日與4月26日復陣表演。

鹿田里的宋江陣成立至今已有百年歷史，由鹿陶洋、大林、下煙、東西煙與油車共5處部落居民組成，過去從不收外人，近年卻因少子化，成員減少且高齡化，原本36人才能組成的宋江陣，只剩24人，平均年齡60歲，已被迫中斷表演3年。居民都想延續這項已傳承百年的地方藝陣文化

新任鹿田里長黃漢威接手宋江陣領隊，擔任「館東」，首次打破不收外人慣例，最近公開對外招募成員，希望收到更多年輕成員加入，預計農曆2月16日將復出表演，農曆4月26日李府千歲誕辰時再出陣演出。

黃漢威積極將鹿田宋江陣重建旗鼓，他表示，今年即使最後找不足成員練陣，仍會將原有的24人編成4人1組，共6組演出。

黃漢威表示，這次突破傳統廣育英才，不分地區與國籍，歡迎有興趣好友加入，已有大內國中體育老師白義宏加入宋江陣成員，白義宏曾獲全台武術套路、散打冠軍，世界盃散打亞軍，是國家級教練，除了練陣，也將教授成員各種武術套路與實戰運用。