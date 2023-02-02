想趁年前為家裡換上新氣象，又不想花費太多時間金錢，許多人會選擇從牆面著手，而改造牆面除了重新油漆粉刷，換貼壁紙也是個實惠的方法。信義居家表示，隨著印刷科技的進步，壁紙的種類與花色選擇性更多，且換貼壁紙無需特殊技巧，比油漆更簡便快速，但要注意若環境潮溼，則會影響壁紙的維護，因此日常的清潔保養更是不能馬虎！

信義居家指出，選擇壁紙可先從材質下手。壁紙一般分紙質、塑膠、布類三種材質，其中紙質、塑膠壁紙，價格較平實，適合自己DIY，且印刷紋理逼真、選擇多元，但要注意紙質壁紙較不耐濕氣，也不耐刮且容易褪色，而塑膠壁紙雖較耐用、使用壽命長，但容易有甲醛殘留的問題；布類壁紙則礙於材質，款式選擇較少，但透氣性佳且無甲醛殘留問題，單價也較紙質、塑膠高，建議請專人施作。

若選用的是最常見的紙質壁紙，就要面臨日常保養維護的問題。信義居家說明，紙質壁紙不耐濕氣也不可水洗，若環境潮濕則容易產生發霉情況，甚至翹起、起泡，不僅看起來「阿雜」，撕掉重貼也是一個不小的工程。因此建議平時就要注意環境氣候，例如雨季較潮濕，便可定期使用除濕機減少濕氣，若氣號較乾燥，也可以適度使用加濕器維持濕度，此外，也盡量避免在附近放置高溫電器或物品，減少壁紙因反覆潮濕乾燥、熱脹冷縮而變形。

但若不幸碰到壁紙發霉髒汙，甚至翹起、起泡的狀況，信義居家也建議，壁紙發霉可別用水擦，可以用乾布先擦拭表面霉斑，若無法全部清除，則可再搭配專用的壁紙清潔劑擦拭；壁紙翹起則需先將翹起處擦拭乾淨，再利用針筒注入壁紙專用膠，壓平後再用吹風機吹至乾燥平整；而遇到壁紙起泡的情況，則建議可以用細針在起泡處戳洞，釋放空氣再利用針筒注入專用膠後壓平。

雖然相較油漆而言，壁紙因保養較不易而為人詬病，但多元的材質、花色卻可以創造出空間豐富度、層次感，因此常讓人難以抉擇。信義居家表示，其實只要平時注意空間濕度，並學會以上拯救壁紙的小技巧，日常的維護便不如想像中難，年前若想除舊布新，不妨就試試用壁紙為家裡換上新裝！