新竹縣文化局開春展，台北攝影學「國際影藝聯盟世界杯聯展」展出80餘幅攝影作品。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局美術館2月開春5大展開跑，館內有台南市傑出藝術家巡迴展、武陵十友書畫社聯展、台北攝影學會及新竹縣內思高工多媒體設計科畢業展均展出到19日，戶外館區還有新竹縣茶花園藝研究學會會員聯展，讓民眾欣賞藝術作品，還能感受縣花的魅力。

文化局長李安妤表示，台南市傑出藝術家巡迴展「自有景：陳志良x楊明迭雙個展」4日下午2時舉辦開幕式，邀請策展人許遠達教授和二位展出藝術家辦理座談會，分享創作心路歷程，除平面類的版畫及水墨作品，更搭配光電科技裝置藝術，內容多元精彩可期！

「筆墨行旅 武陵十友書畫社聯展」4日下午3時30分舉辦開幕式，展出結合書法、水墨、篆刻、陶瓷等約80件作品，書法類包含篆隸楷行草等各書體，水墨類有傳統筆墨技法及現代複合媒材，技法呈現多元風貌，篆刻上也有自漢印至現代許多不同手法的展現。

台北攝影學「國際影藝聯盟世界杯聯展」展出80餘幅攝影作品，主要是國際影藝聯盟攝影團體世界杯比賽第十三屆、十四屆得獎作品，質量兼具，展現台灣攝影家驚人實力。

內思高工「109級多媒體設計科畢業成果展」，主題命名「偶遇掰理谷-更更村」，建構充滿天馬行空的「更更村」探討6種議題，孕育出產品設計及動畫等作品。

新竹縣茶花園藝研究學會會員聯展到12日止，在美術館藝文走廊及戶外庭園展出70盆茶花，都是新竹縣茶花專家們悉心栽培。11、12日在美術館研習教室舉辦茶花培育課程、茶花雕塑DIY、漢服藝術講座、贈茶花及茶花書法詩卡等活動，民眾如有興趣報名可至「新竹縣茶花園藝研究學會」粉絲專業查詢。