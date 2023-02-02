立春（2月4日）是24節氣中的第1個節氣，代表冬季結束，春天到來，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖豬、生肖鼠、生肖牛、生肖虎在立春後好運將會降臨，其中生肖虎最當運， 不僅人氣爆表，事業上更是如魚得水，生活中也有貴人相助，非常好運。

▍第五名：生肖蛇

生肖蛇運勢旺，一回到職場上就會表現突出，受老闆的喜愛，且身旁的同事也很信賴你，升職加薪自然不是問題，建議在運勢暢旺的時刻，應更謙虛，將對自己更有幫助。

▍第四名：生肖豬

生肖豬能拋開煩惱、笑臉迎人，身邊的人都能被你的快樂感染，前陣子生肖豬在生活中或許過得不順遂，心裡總是悶悶不樂，幸好在立春過後一切都好起來了，生活如意，什麼事都能按照自己想法行動。

▍第三名：生肖鼠

立春後生肖鼠的愛情傳出喜訊，終於等到真命天子降臨，愛情生活相當甜蜜，令人羨慕，還可能因此閃婚，可好好把握。

▍第二名：生肖牛

生肖牛在生活上將非常順利，甚至還有不少好消息傳入耳中，無論遇到什麼困難，都有親朋好友在身邊支援、幫助，一切問題都能大事化小、小事化無，讓他們感覺很幸福，希望能更加珍惜這波好運到來。

▍第一名：生肖虎

立春過後生肖虎好運不斷，使他們人氣爆表，事業更是好上加好，生活中也有貴人相助，並能用最佳狀態迎接新的一年，有什麼想法都可馬上付諸行動，感受到不一樣的好運。