新竹市佛教會攜手新竹市政府，首次舉辦2023年新春開筆活動，由新竹市長高虹安、立委鄭正鈐，以及新竹市議會正副議長許修睿、余邦彥到場揮毫，高虹安現場提筆揮毫「兔」字獻祝福，並與貴賓們共同組成「兔躍風城開新運」吉祥祝福聯語，現場氣氛熱鬧。

今「元宵開筆祈福禮讚」活動由政界、佛教會、商界團體、教育藝文界等代表共28人開筆，使用經過新竹各寺院新春誦經祈福的墨汁，4組人馬各負責一句，分別組成「兔躍風城開新運」、「兔奔竹塹添紫氣」、「兔臨新竹百業興」、「兔至生輝展鴻圖」等吉祥祝福聯語。

高虹安說，今開筆祈福活動結合各行各業產業代表，不僅讓各位重溫書法回憶，也結合對來年的祝福。書法作為重要傳統文化，為讓更多年輕人更認識傳統文化，她會與教育處長童鳳嬌討論積極推廣書法特色課程、辦法書法比賽。

新竹市佛教會理事長淨耀法師則表示，今年首度舉辦新春開筆活動，藉書法來傳達各界對市民的祝福，祈求市運昌隆、社會安定、人民安樂，同時也站在發揚國粹的立場，讓更多人有機會學習書法，透過寫字靜心來修煉自我、培養定力，並更認識傳統文化。

他說自己身為宗教人士，工作在於扶持政府、淨化社會、安定民心，他協助監獄教化近40年時間，鼓勵受刑人練習書法，盼能協助政府推動藝文活動，帶動藝文涵養向下扎根，讓孩子從小學習書法、辦理書法比賽，每年元宵節各里也能張燈結綵，串連起不同形式的燈會。