周末、連假時許多民眾會外出遊玩，特別是今年春節假期長達10天，讓不少觀光景點的人潮絡繹不絕，有網友也逛了好幾處老街，來感受年節氛圍，並發文討論「全台最頂的老街在哪？」

原PO說，全台從北到南有好幾處老街，但過年時走訪幾個點後，卻感覺「老街都不老街了」，無論是吃、喝、玩、樂都與現代差不多，除了建築物較具特色，但原PO認為「好像全台也都差不多」，好奇詢問「各位心中最頂的老街是哪一個」？

鹿港古味濃、九份景觀佳

貼文一出，網友紛紛指出，「埔里老街」、「迪化街的老街味也不錯，喜歡」、「旗山老街」、「大稻埕是唯一還有延續實用用途的吧，其他都是觀光用」、「大溪」、「鹿港或北港」。

其中，有64條留言提及「九份」、29則提及「鹿港」，「鹿港老街不錯啊，超大的又有氣氛」、「鹿港最古色古香」、「鹿港吧，我覺得很漂亮」、「鹿港打趴」、「鹿港，很大好逛又保有古房子味道」；「九份老街的景觀我覺得是最頂的」、「九份建物風景是不錯但太吃天氣」、「九份吧只是樓梯很多」、「九份，神隱少女都有取景」。

網友熱議的「老街」

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內（2022/01/31～2023/01/30）「老街」的探索概念，九份老街及鹿港老街皆有上榜，另外大溪老街、深坑老街等地也受到網友熱議。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月31日至2023年01月30日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『老街』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。