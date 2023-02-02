在111學年分發入學中，文化大學缺額2378個，全國最多，對學校造成重大衝擊。文化大學今天舉行新春團拜，董事長陳泰然告訴同仁，主動出擊，才有活路；守株待兔，沒有出路。他強調，獅子搏兔、尚用全力，文化大學豈能守株待兔、妄想不勞而獲。

陳泰然表示，2023年文大所面對的外部招生環境，在少子化的趨勢中，將比以往更加嚴峻。根據內政部統計，台灣2022年總人口數為2326 萬4640人，已經是連續3年負成長。全年新生兒人數僅13萬8986人，創下47年來的最低紀錄。

陳泰然說，兩岸政策與陸生來台未見鬆綁跡象，南向招生亦無顯著成長，加上公立大學增額搶人，私校、科大無不使出渾身解數，力求在這場招生的割喉戰當中站穩腳步以求存活。物競天擇，優勝劣敗，適者生存，不適者淘汰，無法調適，必遭淘汰。

陳泰然指出，開學之後，馬上要面對112 學年繁星 推薦與個人申請入學的招生挑戰。他要提醒同仁：首戰即決戰。今年受少子化影響、加上去年考招改制，個人申請回流名額多，許多大學校系為求招生順利，將個人申請參採科目數下修，降低門檻。他要求同仁在個人申請入學業務上，集思廣益，讓文大立於不敗之地。

陳泰然指出，有朋友告訴他，文大科系非常多，比較像是機械體而不是有機體，但他希望大家共同努力，讓文大在辦學理念上成為一個有機體，這樣才能突出文大的獨特性。

陳泰然舉例，日本關西的私立近畿大學為了反轉逐年下降的報考人數，2007年特別借鏡近畿日本鐵道公司的行銷策略，搭配差異化的實作教學與產學合作特色，讓近畿大學每一年的許多廣告、宣傳甚至開學典禮都成為全日本注目的焦點，也讓近畿大學成為日本18歲年輕人心目中嚮往的優質學校，自2014年至2022年，連續九年都是日本報考人數第一名的學校，成為逆境重生的成功典範。