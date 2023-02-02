外送行業發展快速，為保障外送員權益，台南市制定外送平台業者管理自治條例，去年9月24日發布後，台南市政府勞工局展開不定期訪查，截至目前，查訪了263名外送員，發現其中有3家外送平台業者未依規定為其外送員投保，總計裁罰9萬元。

外送行業因時間彈性、接單多時報酬高等特性，吸引許多人投入，但伴隨而來的職業安全、食品安全、交通安全及消費糾紛等問題也漸增，因此台南市去年制定外送平台業者管理自治條例，凡在台南市從事外送服務的外送平台業者，均為條例的適用對象。

市府勞工局長王鑫基表示，外送平台業者管理自治條例發布後，勞工局運用檢查、宣導及查核等策略，協助外送平台業者及外送員，盡速了解條例規範內容；同時，督促業者落實相關規定。從自治條例施行迄今，已辦理3場宣導會，並查訪263名外送員。

勞工局在查訪過程中，抓到3家外送平台業者未依照規定，為所屬外送員投保完整的人身保險及財產保險。王鑫基呼籲外送平台業者守法，提供外送員必要的保險，以保障其遭遇事故時，能無後顧之憂。未來勞工局持續運用多元方法，督促雇主遵守法令，保障勞動者權益。