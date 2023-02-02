福容大飯店桃園店在元宵前夕前往「桃園寶貝潛能發展中心」進行元宵猜燈謎及港式點心公益教學活動，經由飯店哥哥姊姊及點心師傅的手把手示範，帶領身障青年們製作葡式蛋塔及芝麻球。

桃園寶貝潛能發展中心陸續成立身心障礙者社區日間作業設施「夢想起飛工作坊龜山站」及「夢想起飛工作坊八德站」。此次公益活動由福容桃園發起，由飯店後勤同仁及港點師傅前往中心舉辦活動，邀請龜山站及八德站共計14位慢飛勇寶貝參與，青年朋友們試吃後紛紛表示「自己動手做感覺更有成就感，香酥的蛋塔比知名速食店買的更加好吃！」

福容大飯店桃園店自2007年成立以來廣獲消費者好評，曾獲桃園市政府頒發之金牌好好棧，深感在地鄉親的長期支持、積極投身公益，去年度更獲得行政院環保署般頒發之「2022國家企業環保獎銅級獎」肯定，爾後更將深耕鄰里，盼能持續為更多需要關懷的團體傳遞一份溫情、種下一份希望、收獲一份感動。