逾半世紀歷史、列為台東縣無形文化資產的元宵神明繞境祈福活動因疫情影響停辦2年，今年恢復舉辦，51支遶境隊伍今天在縣府大禮堂完成抽籤、領取號碼牌。主辦單位台東天后宮呼籲隊伍遵守繞境公約，如逾時不解散或打架滋事等，取消明年縣府補助。

台東元宵神明繞境祈福活動今年恢復舉辦，51支遶境隊伍今天在縣府大禮堂完成抽籤。（蔡旻妤攝）

縣長饒慶鈴表示，已有數十年歷史的元宵傳統神明遶境活動，列為台東縣無形文化資產，過去因疫情停辦兩年，今年疫情趨緩，將於2月5日及6日恢復舉辦，縣民及遊客都相當期待，將台東盛事辦得更好，今年補助遶境隊伍2萬元，希望大家配合遶境公約，讓遶境回歸莊嚴祈福儀式，提升文化傳承。

台東元宵神明繞境祈福活動今年恢復舉辦，51支遶境隊伍今天在縣府大禮堂完成抽籤。（蔡旻妤攝）

民政處表示，為顧及活動秩序，縣府與天后宮共推遶境公約：兩天遶境活動於晚間12點結束，沿途禁止設置臨時祭壇，學校及醫院周邊50公尺內不得施放鞭炮煙火，且不得施放過量或非法鞭炮煙火，補助參加遶境宮廟團體2萬元，倘不守秩序如活動中脫離遶境路線、插隊、打架滋事、設置臨時祭壇、逾時不解散、抽籤後更換隊伍順序等，明年不予補助經費。

台東元宵神明繞境祈福活動今年恢復舉辦，51支遶境隊伍今天在縣府大禮堂完成抽籤。（蔡旻妤攝）

民政處進一步指出，遶境途中禁止設置臨時祭壇，但遶境途經的商家或民眾在不占用道路交通前提下可擺設香案，同時要確保安全第一，店家或民眾須使用合法鞭炮煙火，相關規定將於遶境前幾日沿途宣導。

台東元宵神明繞境祈福活動今年恢復舉辦，51支遶境隊伍今天在縣府大禮堂完成抽籤。（蔡旻妤攝）

台東天后宮說明，元宵傳統神明遶境祈福活動隊伍第1天中午走南北向，預訂當天晚上12點結束，第2天中午遶境隊伍於四維路集結後出發，以東西向遶行台東市區街道，預計晚間7點回到天后宮，接著炮炸寒單爺，隨後各廟宇陣頭隊伍再依續進廟參拜，預訂當晚12點結束。今年遶境新增陣頭聯演，2月5日下午2點起在台東市南京路舉辦，台東縣各廟陣頭、家將共20支隊伍聯合演出，晚間還有1場炮炸寒單爺。